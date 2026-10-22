Nuovo stadio Bologna: il 31 ottobre il primo incontro pubblico con le istituzioni

Il futuro dello stadio Renato Dall’Ara e il progetto del nuovo impianto in Fiera saranno al centro di un incontro pubblico in programma il 31 ottobre a Bologna. Come riportato dal Resto del Carlino, il sindaco Matteo Lepore incontrerà i cittadini alle 9.30 al cinema Bellinzona per parlare del futuro dello stadio attuale e del progetto della nuova casa del Bologna.
L’obiettivo è raccogliere idee per il futuro del Dall’Ara, che potrebbe essere destinato ad altre attività quando il Bologna si trasferirà nel nuovo impianto. Allo stesso tempo, l’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul progetto dello stadio in Fiera, pensato come una struttura multifunzionale, non solo dedicata alle partite di calcio, ma anche a concerti e altri eventi.
Nuovo stadio Bologna, mancano fino a 70 milioni
Intanto, il progetto del nuovo stadio continua ad andare avanti. Gli uffici legali del Bologna e di BolognaFiere hanno iniziato a lavorare alla creazione della società che si occuperà dell’operazione. Tra i principali soci ci saranno BolognaFiere e il presidente rossoblù Joey Saputo, direttamente o attraverso una sua società.
Resta però da trovare una parte dei soldi necessari per realizzare l’impianto. L’investimento complessivo previsto è nell’ordine dei 300 milioni di euro, ma mancano ancora tra i 50 e i 70 milioni. Per questo sono in corso contatti con possibili nuovi soci e aziende interessate a partecipare al progetto.
Nel frattempo, l’ingegnere Massimo Majowiecki di MJW Structures e l’architetto Eloy Suarez dello Studio SHESA stanno lavorando al progetto definitivo del nuovo stadio. Uno degli elementi centrali del progetto riguarda la polifunzionalità. Lo stadio avrà una capienza di 35mila posti e sarà dotato infatti di una copertura mobile e di un campo da gioco movimentabile, una soluzione che permetterà di liberare l’area centrale dell’arena e trasformarla in uno spazio utilizzabile per concerti, grandi produzioni live, eventi fieristici e congressuali.
La realizzazione dello stadio si inserisce nel più ampio progetto di sviluppo del quadrante di BolognaFiere, destinato a trasformarsi in un distretto urbano integrato tra attività fieristiche e congressuali, sport ed entertainment, rafforzando l’attrattività internazionale della città.
Proseguono anche i contatti con le aziende che potrebbero contribuire a finanziare l’opera. Tra queste ci sono Live Nation, società che organizza concerti e grandi eventi, gruppi energetici che potrebbero aiutare a ridurre i costi dei lavori e marchi interessati a dare il proprio nome allo stadio in cambio di un accordo commerciale.
L’incontro del 31 ottobre sarà quindi un’occasione per discutere con i cittadini del futuro del Dall’Ara e aggiornare sul progetto del nuovo stadio in Fiera, mentre prosegue la ricerca dei fondi necessari per completare l’operazione. Tutto ciò si inserisce nel contesto degli Europei 2032, torneo che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. A fine settembre la FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite del torneo. Tra le città che restano in corsa c’è anche Genova.