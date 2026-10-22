Nuovo stadio Bologna: il 31 ottobre il primo incontro pubblico con le istituzioni

L’obiettivo è raccogliere idee per il futuro del Dall’Ara, che potrebbe essere destinato ad altre attività quando il Bologna si trasferirà nel nuovo impianto. Allo stesso tempo, l’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul progetto dello stadio in Fiera , pensato come una struttura multifunzionale , non solo dedicata alle partite di calcio, ma anche a concerti e altri eventi.

Il futuro dello stadio Renato Dall’Ara e il progetto del nuovo impianto in Fiera saranno al centro di un incontro pubblico in programma il 31 ottobre a Bologna. Come riportato dal Resto del Carlino, il sindaco Matteo Lepore incontrerà i cittadini alle 9.30 al cinema Bellinzona per parlare del futuro dello stadio attuale e del progetto della nuova casa del Bologna.

Nuovo stadio Bologna, mancano fino a 70 milioni

Intanto, il progetto del nuovo stadio continua ad andare avanti. Gli uffici legali del Bologna e di BolognaFiere hanno iniziato a lavorare alla creazione della società che si occuperà dell’operazione. Tra i principali soci ci saranno BolognaFiere e il presidente rossoblù Joey Saputo, direttamente o attraverso una sua società.

Resta però da trovare una parte dei soldi necessari per realizzare l’impianto. L’investimento complessivo previsto è nell’ordine dei 300 milioni di euro, ma mancano ancora tra i 50 e i 70 milioni. Per questo sono in corso contatti con possibili nuovi soci e aziende interessate a partecipare al progetto.

Nel frattempo, l’ingegnere Massimo Majowiecki di MJW Structures e l’architetto Eloy Suarez dello Studio SHESA stanno lavorando al progetto definitivo del nuovo stadio. Uno degli elementi centrali del progetto riguarda la polifunzionalità. Lo stadio avrà una capienza di 35mila posti e sarà dotato infatti di una copertura mobile e di un campo da gioco movimentabile, una soluzione che permetterà di liberare l’area centrale dell’arena e trasformarla in uno spazio utilizzabile per concerti, grandi produzioni live, eventi fieristici e congressuali.