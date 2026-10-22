Il Parlamento apre ai posti in piedi allo stadio: idea per il nuovo Ferraris

Il tema è stato al centro della conferenza stampa «Standing zone, riportiamo il calcio alle sue origini», che si è svolta ieri mattina alla Camera dei Deputati . All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’ Associazione Club Genoani (Acg), del Genoa, con lo Slo & Sales Manager Matteo Rossi , e diversi parlamentari liguri e nazionali. Erano inoltre presenti i rappresentanti di Federtifosi e della Federazione italiana sostenitori squadre di calcio (Fissc) .

Standing zone, la proposta per il nuovo Ferraris

L’Associazione Club Genovani porta avanti da tempo la proposta di introdurre le aree in piedi al Ferraris, prendendo come riferimento il modello tedesco, dove queste soluzioni sono già presenti. La traduzione letterale è “zona in piedi” e indica un’area dello stadio sviluppata appositamente per gli spettatori in modo che possano assistere alla partita in piedi. Per ragioni di sicurezza, come sempre avviene con zone di questo tipo, è stato proposto il sistema di “rail seat” o seggiolino binario. Si tratta di un seggiolino che può essere aperto e diventare un normale posto a sedere, oppure può essere richiuso in verticale e bloccato dal personale dello stadio attraverso una chiave speciale per consentire ai tifosi di seguire le partite in piedi. Il sistema non è una novità: è infatti già presente in paesi d’Europa come Germania, Austria, Inghilterra Scozia e Olanda. Uno degli esempi più importanti è il Westfalenstadion di Dortmund dove il celebre muro giallo della Südtribüne ospita, con i “seggiolini rialzati”, tutti i tifosi durante le partite della Bundesliga. Ma anche la MHPArena di Stoccarda (leggi qui l’articolo di approfondimento).

Il problema principale non è implementare questo sistema, ma il quadro normativo italiano, che al momento non permette di inserire posti in piedi negli stadi. L’iniziativa ha però raggiunto il Parlamento attraverso un’interrogazione del deputato Luca Pastorino al ministro dello Sport Andrea Abodi. La risposta ha aperto alla possibilità di avviare un confronto sul tema. «Accogliamo la disponibilità del ministero a sedersi intorno a un tavolo anche con le istituzioni e le tifoserie – ha detto Pastorino –. La tifoseria del Genoa, appoggiata da quella sampdoriana, ha promosso la reintroduzione delle zone in piedi ottenendo l’approvazione del consiglio comunale di due ordini del giorno e raccogliendo l’appoggio della sindaca Salis».