La Serie A lancia due novità sulla produzione tv delle partite

La divisione Media Broadcast & Digital Operations della Lega Calcio Serie A continua nel percorso di innovazione tecnologica a supporto dello spettacolo sportivo, con l’introduzione, a partire questa stagione, di due importanti implementazioni destinate a migliorare ulteriormente la qualità della produzione audiovisiva del massimo campionato e della Coppa Italia, in linea con i più elevati standard produttivi internazionali: il nuovo formato di produzione HDR (High Dynamic Range) e il sistema EVS XtraMotion 3.0 applicato ai replay di tutte le gare. L’adozione dell’HDR rappresenta un importante passo avanti per l’evoluzione del prodotto televisivo, garantendo immagini ancora più qualitative e coinvolgenti, grazie a un ampliamento dinamico della gamma dei colori di ripresa con una resa cromatica fedele e alla capacità di valorizzare i dettagli dell’inquadratura, al fine di elevare sensibilmente la qualità percepita dal pubblico, preservando nel contempo l’efficienza dei processi produttivi e distributivi del prodotto Serie A.

L’introduzione del sistema EVS XtraMotion 3.0, integrato nativamente nei workflow di produzione, importa una soluzione hardware e software, basata su AI, che consente di generare in maniera flessibile replay evoluti partendo dal segnale delle telecamere tradizionali su un numero maggiore di inquadrature delle azioni di gioco. Il sistema è in grado di realizzare in pochi secondi sequenze in ‘Super Slow Motion’, applicare effetti cinematografici e processi avanzati di riduzione del ‘motion blur’, migliorando sensibilmente definizione e fluidità delle immagini e valorizzando i momenti più significativi della gara, con un incremento delle possibilità editoriali e creative del team di ripresa. L’utilizzo combinato di tali tecnologie avanzate, HDR e XtraMotion, consente di far risaltare le azioni tecniche più complesse insieme alle emozioni vissute sul terreno di gioco, offrendo ai tifosi immagini di sempre maggiore impatto visivo ed immersive.