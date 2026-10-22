Il Napoli e Coca-Cola celebrano il centenario del club con otto lattine in edizione limitata

La collezione sarà distribuita in tutta la Campania, attraverso supermercati, ipermercati, bar, ristoranti e hotel, e resterà disponibile sul mercato fino a marzo 2027 . L’iniziativa rappresenta un ulteriore sviluppo della partnership tra il Napoli e Coca-Cola, che ricopre il ruolo di Global Soft Drink Partner e Global Training Kit Partner del club fino alla stagione 2027/28.

Il Napoli e Coca-Cola celebrano i cento anni di storia del club partenopeo con una nuova iniziativa commerciale. Le due realtà hanno presentato la Coca-Cola SSC Napoli Limited Edition , una collezione di otto lattine celebrative dedicate al centenario della società, fondata nel 1926.

Le otto lattine ripercorrono le tappe più significative della storia azzurra. Si parte dalle origini, con l’anno di fondazione 1926 e il claim “Pe’ cient’anne” passando per i quattro scudetti conquistati dal Napoli, ciascuno celebrato attraverso una grafica dedicata. Completano la collezione un omaggio a Diego Armando Maradona, rappresentato dal suo iconico numero 10, una lattina dedicata all’Era della Rinascita con il messaggio «Forza Napoli Sempre» e una dedicata al Centenario, simbolo del legame tra il club e le diverse generazioni di tifosi.

Accanto alle otto lattine, nel canale Horeca – quello che comprende hotel, ristoranti e bar – saranno disponibili anche due bottiglie in vetro celebrative, con grafiche dedicate rispettivamente a Maradona e al centenario. «Siamo molto orgogliosi che un brand globale come Coca-Cola abbia scelto di dedicare un’intera collezione al nostro Club in occasione del Centenario», ha dichiarato Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business del Napoli. «Le otto lattine celebrative raccontano la storia del Napoli attraverso i suoi simboli e i suoi momenti più significativi, offrendo ai tifosi un ricordo da condividere e conservare. Un progetto che dà ulteriore valore alla nostra partnership e celebra il legame tra il Club, la città e la sua gente, inserendosi nel programma di celebrazioni del Centenario, avviato il 1° agosto e destinato a proseguire con altre iniziative speciali nel corso della stagione».

L’operazione si inserisce dunque nelle attività organizzate dal Napoli per celebrare il proprio centenario, valorizzando anche sul piano commerciale il rapporto tra la società, i partner e il territorio. «Con la Coca-Cola SSC Napoli Edition abbiamo voluto celebrare la capacità di una comunità di riconoscersi in una storia comune e continuare a scriverla ogni giorno», ha spiegato Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia.

«Questa collezione per noi rappresenta un modo concreto per rinnovare il legame con il territorio campano e rendere omaggio a una delle tifoserie più appassionate al mondo, trasformando cento anni di emozioni in qualcosa da ricordare, condividere e collezionare».