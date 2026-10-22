Cresce di 26 milioni il monte ingaggi della Serie B: Palermo in testa

Il monte ingaggi della Serie B cresce di circa 26 milioni di euro rispetto alla stagione 2025/26. I 20 club del campionato cadetto spendono di più per gli stipendi dei calciatori, mentre aumentano anche i costi degli staff tecnici. In testa alla classifica c’è il Palermo, che supera i 33 milioni di euro e precede tutte le altre società.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’aumento della spesa è legato anche al mercato estivo. Le società di Serie A hanno acquistato diversi giocatori dalla categoria inferiore, permettendo ai club di B di incassare risorse da reinvestire nelle proprie rose.
Se è cresciuto l’interesse dei club di Serie A per i calciatori della B, sono aumentate anche le spese che i club del campionato cadetto devono sostenere in questa stagione per gli stipendi dei calciatori e degli staff tecnici. Dopo un mercato ricco di trasferimenti, le società hanno investito di più per puntare a raggiungere i propri obbiettivi. Considerando la parte fissa, la spesa per i giocatori è aumentata di circa 26 milioni di euro rispetto a un anno fa.
Ma i dati del report che la Lega B ha distribuito alle società contengono anche gli stipendi lordi dello staff tecnico delle prime squadre. Anche i costi degli staff tecnici delle prime squadre sono saliti, passando da circa 27 milioni a quasi 33 milioni di euro. Il dato sugli allenatori è influenzato anche dalla situazione della Cremonese, che fino a pochi giorni fa aveva tre tecnici sotto contratto: Davide Nicola, poi passato al Venezia dopo la risoluzione, Marco Giampaolo e Fabio Pecchia. Ora ne restano due., visto che il ritorno di Giampaolo alla Sampdoria è definitivamente saltato.
La Cremonese è infatti il club che spende di più per i tecnici, con 6 milioni, davanti al Pisa con 4,76 milioni e al Palermo con 3,19 milioni. La Sampdoria rappresenta invece un caso particolare. Il club di Joseph Tey è il quarto a spendere di più, ma c’è un divario evidente tra le cifre destinate ai calciatori (26,1 milioni) e lo staff tecnico (1,18 milioni). Rispetto alla scorsa stagione, la spesa per giocatori e tecnici è aumentata di quasi 4 milioni per i blucerchiati. Tra i costi ci sono i soldi pagati per chiudere i contratti di Narro, Coucke e Ferri. Pesano anche gli stipendi più alti di giocatori già presenti in rosa, come Tutino ed Esposito, e quello di Lauritsen, arrivato a parametro zero e con uno stipendio vicino a 1,4 milioni di euro. A queste cifre si aggiungono circa 1,8 milioni per i dirigenti, che non rientrano in questo confronto. La spesa più bassa per i tecnici è invece quella della Juve Stabia, con 480.250 euro.
Il report distribuito dalla Lega Serie B alle società contiene gli stipendi lordi e comprende anche gli incentivi all’esodo per i tesserati andati altrove e gli stipendi degli allenatori esonerati ma ancora sotto contratto. Sono considerate anche le componenti variabili, cioè i bonus, calcolati secondo i criteri indicati dalla FIGC lo scorso maggio. Sono esclusi i premi per la promozione e quelli legati ai gol segnati.
Tra le società che hanno aumentato maggiormente la spesa c’è il Padova. Dalla scorsa stagione gli stipendi di calciatori e staff tecnico sono passati da circa 6,9 milioni a 12,99 milioni, di cui 11,97 milioni per i calciatori e circa 1,02 milioni per i tecnici. Crescono anche Mantova e Sudtirol. I biancorossi sono passati da circa 9,4 milioni a 12,13 milioni, mentre i secondi sono saliti da 7,3 milioni a 9,92 milioni. Modena e il Cesena invece non mostrano grandi variazioni rispetto alla scorsa stagione. I canarini spende complessivamente 15,08 milioni, mentre i romagnoli arriva a 11,25 milioni. Tra le altre società, l’Avellino raggiunge 17,02 milioni, mentre il Benevento supera i 14,25 milioni. Tuttavia la classifica non tiene conto del mercato invernale, nel quale le squadre potrebbero continuare a spendere per migliorare la propria posizione e puntare alla Serie A.
Stipendi Serie B – La classifica completa nel 2026/27
A comandare questa speciale classifica per la stagione 2026/27, come detto, è il Palermo. A seguire c’è Cremonese, l’unico club che supera anch’egli il muro dei 30 milioni. Chiude il podio il Pisa. All’ultimo posto della classifica, invece, c’è l’Entella, con circa 7,6 milioni di euro. La differenza tra la prima e l’ultima squadra supera quindi i 25 milioni di euro. Di seguito la classifica completa delle 20 squadre della Serie B 2026/27.
- Palermo – 33,18 milioni di euro
- Cremonese – 32,34 milioni
- Pisa – 28,54 milioni
- Sampdoria – 27,32 milioni
- Verona – 25,17 milioni
- Avellino – 17,02 milioni
- Modena – 15,08 milioni
- Benevento – 14,25 milioni
- Padova – 12,99 milioni
- Mantova – 12,13 milioni
- Cesena – 11,25 milioni
- Empoli – 11,18 milioni
- Catanzaro – 11,00 milioni
- Arezzo – 10,09 milioni
- Südtirol – 9,92 milioni
- Juve Stabia – 9,89 milioni
- Vicenza – 9,58 milioni
- Carrarese – 8,71 milioni
- Ascoli – 7,89 milioni
- Entella – 7,57 milioni