Cresce di 26 milioni il monte ingaggi della Serie B: Palermo in testa

Se è cresciuto l’interesse dei club di Serie A per i calciatori della B, sono aumentate anche le spese che i club del campionato cadetto devono sostenere in questa stagione per gli stipendi dei calciatori e degli staff tecnici. Dopo un mercato ricco di trasferimenti, le società hanno investito di più per puntare a raggiungere i propri obbiettivi. Considerando la parte fissa, la spesa per i giocatori è aumentata di circa 26 milioni di euro rispetto a un anno fa.

Ma i dati del report che la Lega B ha distribuito alle società contengono anche gli stipendi lordi dello staff tecnico delle prime squadre. Anche i costi degli staff tecnici delle prime squadre sono saliti, passando da circa 27 milioni a quasi 33 milioni di euro. Il dato sugli allenatori è influenzato anche dalla situazione della Cremonese, che fino a pochi giorni fa aveva tre tecnici sotto contratto: Davide Nicola, poi passato al Venezia dopo la risoluzione, Marco Giampaolo e Fabio Pecchia. Ora ne restano due., visto che il ritorno di Giampaolo alla Sampdoria è definitivamente saltato.

La Cremonese è infatti il club che spende di più per i tecnici, con 6 milioni, davanti al Pisa con 4,76 milioni e al Palermo con 3,19 milioni. La Sampdoria rappresenta invece un caso particolare. Il club di Joseph Tey è il quarto a spendere di più, ma c’è un divario evidente tra le cifre destinate ai calciatori (26,1 milioni) e lo staff tecnico (1,18 milioni). Rispetto alla scorsa stagione, la spesa per giocatori e tecnici è aumentata di quasi 4 milioni per i blucerchiati. Tra i costi ci sono i soldi pagati per chiudere i contratti di Narro, Coucke e Ferri. Pesano anche gli stipendi più alti di giocatori già presenti in rosa, come Tutino ed Esposito, e quello di Lauritsen, arrivato a parametro zero e con uno stipendio vicino a 1,4 milioni di euro. A queste cifre si aggiungono circa 1,8 milioni per i dirigenti, che non rientrano in questo confronto. La spesa più bassa per i tecnici è invece quella della Juve Stabia, con 480.250 euro.