Sempre più stretto il legame USA-FIFA: negli Stati Uniti anche la prima edizione del Mondiale per club femminile

Quest’oggi il Consiglio FIFA, tenutosi a Zurigo, ha scelto nuovamente gli Stati Uniti per ospitare un grande torneo internazionale. Dopo il Mondiale per Club e i Mondiali maschili, a gennaio 2028 gli States saranno il paese ospitante della prima edizione del Mondiale per Club femminile.

La competizione si svolgerà dal 5 al 30 gennaio 2028. La decisione, come si legge dalla nota ufficiale pubblicata dalla FIFA «è stata presa tenendo conto dell’esperienza del Paese nell’organizzazione dei tornei FIFA, del livello di sviluppo delle sue infrastrutture e dei suoi servizi, nonché dell’interesse delle parti coinvolte nei confronti del calcio femminile nel Paese». Inoltre, gli Stati Uniti sono attualmente in corsa per organizzare nuovamente il Mondiale per Club maschile che nel 2029 vivrà la sua seconda edizione.

L’accesso al primo Mondiale per Club femminile sarà determinato sulla base dei risultati sportivi ottenuti dai club nella principale competizione internazionale della rispettiva confederazione durante il periodo quadriennale di qualificazione, che comprende le stagioni concluse nel 2024 e nel 2027, al fine di garantire il livello qualitativo più elevato possibile della competizione. Inoltre, sono state modificate le date della fase finale della Champions Cup 2027 che si svolgerà quindi dal 26 al 31 gennaio a Miami.