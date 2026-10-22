L'Inter riporta in vita lo stemma con il Biscione per la maglia da trasferta 2027/28

La nuova maglia da trasferta dovrebbe presentare una base bianca, accompagnata da dettagli in una tonalità di blu denominata “Lyon Blue”. L’elemento distintivo sarebbe però proprio il ritorno dello storico stemma a scudo, caratterizzato dalle strisce diagonali nerazzurre, dal Biscione bianco e dalla stella dorata.

L’ Inter potrebbe riportare sulle proprie maglie uno degli stemmi più iconici della sua storia. Secondo quanto anticipato dal sito specializzato Footy Headlines, il club nerazzurro starebbe preparando il ritorno del logo utilizzato tra il 1979 e il 1988 , che dovrebbe comparire sulla seconda divisa della stagione 2027/28, realizzata da Nike.

Un’indiscrezione che trova un possibile riscontro anche nella documentazione relativa ai marchi del club. Come emerge dal registro dei marchi dell’Unione europea (EUIPO), consultato da Calcio e Finanza, nei mesi scorsi l’Inter ha infatti depositato uno stemma che richiama molto da vicino quello utilizzato tra il 1979 e il 1988, ma con una differenza significativa: la presenza di due stelle anziché una, a rappresentare i venti scudetti conquistati dalla società nerazzurra. Il possibile ritorno dello storico logo coinciderebbe inoltre con una ricorrenza importante: nel 2028 l’Inter celebrerà i 120 anni dalla propria fondazione, avvenuta nel 1908. La stagione 2027/28 potrebbe quindi rappresentare l’occasione per rendere omaggio alla storia del club attraverso una rivisitazione di uno dei suoi simboli più riconoscibili. Secondo Footy Headlines, la nuova divisa dovrebbe essere presentata ufficialmente tra luglio e agosto 2027.