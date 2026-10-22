Il futuro del Napoli torna protagonista nei rapporti fra Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta, patron del Campobasso e del Napoli basket che negli scorsi mesi guidava il gruppo di imprenditori statunitensi interessati a rilevare il club partenopeo. Come riporta Repubblica, i due si sono incontrati nella giornata di ieri, su invito di De Laurentiis, per un faccia a faccia informale. Incontro che però arriva dopo le recenti dichiarazioni di entrambi sul futuro della gestione del Napoli. Da una parte l’ex patron ha aperto a un confronto con soggetti interessati e dall’altra l’imprenditore di origini italiane si è detto pronto a prendere la eredità di De Laurentiis.

L’incontro di ieri non si può però definire un inizio di una trattativa ufficiale, ma più un incontro per aggiornarsi sulla situazione del momento. Intanto entrambe le parti continuano a lavorare ai rispettivi progetti: De Laurentiis porta avanti i discorsi per il nuovo centro di allenamento e lo stadio nell’area Qualiano, mentre Rizzetta punta a un progetto polisportivo, che comprenda anche il calcio. E da questo punto parte l’interesse per il Napoli. Intanto, De Laurentiis ha confermato la prima valutazione di 2 miliardi di euro per il club. Una somma che però deve essere riconosciuta tutta insieme e senza somme vincolate, con particolare riferimento all’ultima offerta, rispedita al mittente, che il gruppo guidato da Rizzetta aveva proposto al patron del Napoli nella primavera scorsa. Ma l’interesse rimane vivo e l’incontro di ieri ne è una testimonianza.