Il futuro del Napoli torna protagonista nei rapporti fra Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta, patron del Campobasso e del Napoli basket che negli scorsi mesi guidava il gruppo di imprenditori statunitensi interessati a rilevare il club partenopeo.
Come riporta Repubblica, i due si sono incontrati nella giornata di ieri, su invito di De Laurentiis, per un faccia a faccia informale. Incontro che però arriva dopo le recenti dichiarazioni di entrambi sul futuro della gestione del Napoli. Da una parte l’ex patron ha aperto a un confronto con soggetti interessati e dall’altra l’imprenditore di origini italiane si è detto pronto a prendere la eredità di De Laurentiis.
L’incontro di ieri non si può però definire un inizio di una trattativa ufficiale, ma più un incontro per aggiornarsi sulla situazione del momento. Intanto entrambe le parti continuano a lavorare ai rispettivi progetti: De Laurentiis porta avanti i discorsi per il nuovo centro di allenamento e lo stadio nell’area Qualiano, mentre Rizzetta punta a un progetto polisportivo, che comprenda anche il calcio. E da questo punto parte l’interesse per il Napoli.
Intanto, De Laurentiis ha confermato la prima valutazione di 2 miliardi di euro per il club. Una somma che però deve essere riconosciuta tutta insieme e senza somme vincolate, con particolare riferimento all’ultima offerta, rispedita al mittente, che il gruppo guidato da Rizzetta aveva proposto al patron del Napoli nella primavera scorsa. Ma l’interesse rimane vivo e l’incontro di ieri ne è una testimonianza.
La valutazione fatta da De Laurentiis, spiegata nell’incontro di ieri con Rizzetta, si basa anche sulle mosse che il patron del Napoli sta portando avanti in queste settimane, cioè i già citati centro sportivo e nuovo stadio. Il primo viene ipotizzato nelle zone di San Giovanni a Teduccio, mentre il nuovo impianto, come detto, a Qualiano. Nessuna delle due operazioni pare però per il momento davvero in dirittura di arrivo.
Quindi al momento la controparte statunitense registra i desiderata di De Laurentiis e prende tempo per valutare una proposta concreta che riaccenderebbe definitivamente la trattativa per un passaggio di proprietà del Napoli. «Abbiamo grande stima e rispetto per Aurelio, quello che ha fatto nel calcio è per noi una fonte di ispirazione», le parole di Rizzetta nella giornata di ieri.
Infine, Rizzetta ha declinato la proposta di De Laurentiis di entrare nel capitale del Napoli con una quota di minoranza. Un punto di scontro però appare già evidente: Rizzetta punta a mantenere il rapporto con le istituzioni del territorio, Comune e Regione, per il suo progetto di polisportiva, quindi con l’intenzione di mettersi al tavolo per il Maradona qualora l’affare Napoli andasse in porto. Un progetto però bocciato seccamente, e a più riprese, da De Laurentiis che punta invece a un nuovo centro sportivo e uno stadio ex novo. Il tutto anche per una questione di valutazione complessiva del club Napoli, che al momento sul piano infrastrutturale è molto indietro.