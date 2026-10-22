Inchiesta cessione Lazio: il Riesame conferma il sequestro dei dispositivi elettronici dei tre imputati

I dispositivi erano già stati sequestrati durante le perquisizioni compiute lo scorso 15 settembre dai carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci, coordinati dai Pm dell’antimafia capitolina.

Negli scorsi giorni diversi stralci delle dichiarazioni ai pm da parte di Claudio Lotito erano stati pubblicati. In questi il patron della Lazio ricostruiva quello che secondo lui era un vero e proprio tentativo di destabilizzare il club e soprattutto il mercato per rendere più facile una scalata alla società e poi costringere il patron dei biancocelesti a cedere il club a un prezzo che sarebbe stato di certo inferiore con il proseguo di quello che, secondo l’accusa, era un progetto ben definito dagli imputati.