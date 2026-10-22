Ma dove vedere Ajax Atalanta in tv e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky , con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro anche in streaming attraverso Sky Go .

L’Atalanta scende in campo questa sera contro l’Ajax con l’obiettivo di conquistare tre punti importanti in trasferta in Olanda. La squadra bergamasca vuole ottenere un risultato positivo per migliorare la propria posizione nella classifica unica della Champions League e proseguire al meglio il proprio cammino europeo. Dall’altra parte ci sarà l’Ajax, formazione olandese che cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli avversari e conquistare punti importanti davanti ai propri tifosi.

L’Atalanta torna protagonista in UEFA Conference League 2026/27 . Giovedì 22 ottobre 2026 , la formazione di Maurizio Sarri sarà impegnata in trasferta contro l’Ajax , nella sfida valida per la seconda giornata della fase campionato della competizione europea. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00 , alla Johan Cruijff Arena ad Amsterdam.

Dove vedere Ajax-Atalanta in TV – La Conference League è su Sky

La UEFA Conference League 2026/27 è visibile su Sky, che detiene i diritti televisivi della competizione. La sfida tra Atalanta e Ajax sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto Sport.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Ajax-Atalanta sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky. Sarà possibile accedere alla diretta attraverso l’applicazione Sky Go, utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Dove vedere Ajax-Atalanta in TV e streaming gratis

Ajax-Atalanta non sarà trasmessa gratuitamente in diretta TV o streaming. Tutte le partite delle squadre italiane impegnate nelle competizioni UEFA saranno infatti riservate agli abbonati. Sky ha scelto di trasmettere in chiaro su TV8 una sola partita per giornata di Europa League, selezionando il miglior incontro tra squadre straniere