Capienza sotto i 50mila e pensilina: la Lazio punta al pubblico interesse per il Flaminio entro fine 2026

La Lazio punta a ottenere il riconoscimento del pubblico interesse per il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio entro la fine del 2026. La Soprintendenza ha espresso un parere positivo, seppur imponendo alcune condizioni, al termine della Conferenza di Servizi Preliminare e il club biancoceleste sta lavorando alle modifiche necessarie per arrivare all’approvazione definitiva. Come riportato dal Corriere della Sera-Roma, gli architetti incaricati dal presidente Claudio Lotito stanno cercando una soluzione che rispetti i paletti definiti dalle Belle Arti e permetta di portare avanti il progetto senza ulteriori bocciature.

Capienza ridotta a 47mila posti Una delle principali modifiche riguarda l’altezza dell’impianto. Il nuovo progetto prevede uno stadio più basso rispetto alla versione iniziale. La Lazio dovrà infatti elaborare una soluzione che mantenga visibile la storica pensilina del Flaminio e, allo stesso tempo, riduca di circa 10 metri l’altezza complessiva della struttura, così da evitare che il nuovo stadio interferisca visivamente con l’Auditorium Parco della Musica e il Palazzetto dello Sport. Questa soluzione comporterà anche una riduzione della capienza, che passerà dai 50mila posti auspicati da Lotito a circa 47mila. Il compromesso sembra soddisfare entrambe le parti. Resta invece da chiarire la questione della pensilina, che copre la tribuna d’onore dell’impianto realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960. Sono state svolte delle verifiche a riguardo e le simulazioni effettuate hanno evidenziato problemi legati alla sicurezza pubblica. Per arrivare a una valutazione definitiva saranno però necessarie prove di carico, che non sono ancora state effettuate.