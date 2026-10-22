Nuovo socio per il Bayern Monaco, Viessmann entra nel capitale con il 6,7%: club valutato quasi 4 miliardi

L’accordo diventerà effettivo con l’iscrizione nel registro delle imprese. L’obiettivo è rafforzare la struttura patrimoniale del Bayern Monaco e garantire maggiori risorse e flessibilità finanziaria, preservando al tempo stesso l’indipendenza del club nel lungo periodo. La collaborazione con Viessmann si concentrerà in particolare su sostenibilità, internazionalizzazione e digitalizzazione .

L’operazione sarà realizzata attraverso un aumento di capitale e porterà a quattro il numero degli azionisti di minoranza, con Viessmann che si affiancherà a colossi come Adidas , Audi e Allianz , che da tempo affiancano la società. Contestualmente, la partecipazione detenuta dal FC Bayern München e.V. , l’associazione sportiva che rappresenta i soci del club, scenderà dall’attuale 75% al 70%, quota minima prevista dallo statuto.

Per quanto riguarda il valore economico dell’operazione, il Bayern Monaco non ha comunicato ufficialmente l’ammontare dell’investimento. Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa tedesca, l’ingresso di Viessmann potrebbe comportare un apporto di circa 250 milioni di euro . Se questa cifra fosse confermata, considerando la partecipazione finale del 6,7% attribuita al nuovo azionista, l’operazione implicherebbe una valutazione complessiva del Bayern Monaco di circa 3,75 miliardi di euro , calcolata sul capitale successivo all’aumento.

Prima dell’operazione, la struttura azionaria del Bayern Monaco era caratterizzata dalla presenza dell’associazione FC Bayern München e.V., titolare del 75% del capitale , e di tre azionisti strategici che si dividevano equamente il restante 25%. Nel dettaglio, questa era la composizione precedente:

Nell’ambito dell’operazione, Max Viessmann , CEO del gruppo, dovrebbe entrare nel consiglio di sorveglianza della FC Bayern München AG, che passerà da nove a dieci componenti. Il dirigente fa già parte del comitato consultivo del FC Bayern München e.V. «Questo passo rafforza la struttura proprietaria della FC Bayern München AG. Un ulteriore e significativo rafforzamento della nostra base patrimoniale ci offre inoltre una maggiore flessibilità in un contesto di continuo cambiamento», ha dichiarato Herbert Hainer , presidente del Bayern Monaco e del consiglio di sorveglianza della società.

Chi è Viessmann Generations Group, il nuovo azionista del Bayern

Ma chi è Viessmann Generations Group? Il nuovo socio dei bavaresi è un gruppo imprenditoriale familiare tedesco, fondato nel 1917 e oggi giunto alla quarta generazione. Attivo a livello internazionale, opera in oltre 40 Paesi, conta circa 6.000 dipendenti nel proprio nucleo industriale e genera un fatturato annuo di circa due miliardi di euro.

Nel corso della sua storia, Viessmann ha costruito uno dei marchi tedeschi più conosciuti nel settore delle tecnologie energetiche, sviluppando progressivamente le proprie attività anche al di fuori del mercato nazionale. Una delle operazioni più rilevanti della sua storia recente è stata la cessione della divisione Climate Solutions al gruppo statunitense Carrier Global, completata nel 2024 nell’ambito di una partnership transatlantica. Da allora, l’azienda familiare ha continuato a sviluppare e diversificare le proprie attività.

Oggi il gruppo è presente nei settori delle soluzioni per la refrigerazione industriale e gli ambienti controllati, del riscaldamento locale e del teleriscaldamento, oltre che nelle infrastrutture per le reti elettriche. Si tratta di attività considerate strategiche per la transizione energetica e la stabilità delle infrastrutture critiche.

Viessmann sostiene inoltre aziende tecnologiche emergenti, tra cui Isar Aerospace, ed è attiva da tempo nel mondo dello sport, sia attraverso sponsorizzazioni e programmi di sviluppo dei talenti sia, più recentemente, mediante investimenti diretti nel capitale di organizzazioni sportive. Alla guida del gruppo c’è Max Viessmann, entrato operativamente nell’azienda familiare nel 2015 e diventato CEO nel 2017, dopo essersi occupato inizialmente dei processi di digitalizzazione.

Il rapporto con il Bayern Monaco non nasce con l’operazione azionaria appena annunciata. Le due realtà collaborano infatti dal 2018, quando venne avviata una partnership commerciale successivamente evoluta in una collaborazione globale sui temi della sostenibilità e del clima. L’ingresso nel capitale rappresenta quindi un ulteriore passo in un rapporto consolidato, trasformando Viessmann da partner commerciale ad azionista strategico del club bavarese.

«Come azienda familiare alla quarta generazione, vogliamo contribuire sia attraverso l’apporto di capitale sia mettendo a disposizione la nostra esperienza imprenditoriale. Vogliamo fare la nostra parte per mantenere forte il Bayern Monaco: un club con una propria identità, economicamente indipendente e capace di ottenere successi duraturi», ha dichiarato Max Viessmann. «Oggi segna l’inizio di una partnership destinata a durare per generazioni», ha concluso il CEO del gruppo.