Sky, dal grande calcio europeo ai motori, l'NBA e le ATP Finals. Due offerte per non perdersi il meglio di fine anno

Le notti di grande calcio europeo accendono i sogni delle italiane che lottano contro le migliori squadre del Vecchio Continente per superare la fase campionato delle Coppe. Il cammino è ancora lungo e insidioso, con tanti punti in palio e margini per cambiare gli equilibri delle classifiche. L’Inter ancora in cerca di una dimensione europea, la Roma che forse l’ha trovata. E poi il Napoli che punta al riscatto da un campionato finora opaco e il Como che vuole continuare a stupire in una Champions League sempre più competitiva. Juventus e Milan cercano spazio in Europa League, competizione che non è di certo soltanto una “Champions in minore”, mentre l’Atalanta può provare a costruire un percorso importante in Conference League, a condizione di affrontare ogni avversaria con la giusta attenzione. Formula 1, MotoGP e ancora NBA EuroLeague e basket italiano Anche i motori entrano in una fase decisiva, con il rush finale delle ultime battute della stagione. In Formula 1 il Gran Premio degli Stati Uniti, ad Austin dal 23 al 25 ottobre, apre una sequenza di gare che avvicinerà il Mondiale al verdetto finale. Kimi Antonelli resta il principale candidato al titolo ma i sogni di gloria del talento italiano devono misurarsi ancora contro il compagno di squadra George Russell, tuttora in corsa e il settevolte campione del mondo, Lewis Hamilton. Proprio Hamilton insieme a Charles Leclerc, dovranno affrontare le ultime gare al meglio del loro meglio per concedere l’occasione alla Ferrari di trovare un riscatto e chiudere meglio un campionato complicato. In MotoGP, invece, il finale si annuncia altrettanto combattuto: al centro dell’attenzione c’è il confronto tra Jorge Martín e Marc Márquez, in un derby spagnolo che promette scintille, ma Marco Bezzecchi non può ancora considerarsi fuori dai giochi e punta a restare in corsa fino all’ultima gara. Il grande sport passa anche dal basket, con una stagione NBA appena iniziata e una lunga regular season che accompagnerà gli appassionati fino alla primavera, prima dei playoff e delle Finals. Accanto ai giganti del campionato nordamericano, Sky Sport propone anche il basket europeo, con EuroLeague e BKT EuroCup, e il massimo campionato italiano LBA, per seguire da vicino le principali squadre e i protagonisti della pallacanestro nazionale. Il tennis si avvicina infine a uno dei momenti più attesi dell’anno. Dopo la conclusione dei principali appuntamenti asiatici, il circuito ATP attraversa l’ultima fase della stagione indoor, con i tornei di Vienna e Basilea, il Masters 1000 di Parigi e soprattutto le Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. L’assenza di Jannik Sinner, costretto a chiudere anzitempo la stagione per infortunio, priva il torneo di uno dei suoi protagonisti più attesi, ma l’Italia può comunque guardare con interesse alla corsa di Flavio Cobolli. Il romano è in lotta per la qualificazione e punta a conquistare un posto tra i migliori otto singolaristi della stagione. Per non perdersi il meglio dello sport Sky propone diverse soluzioni di abbonamento, affiancando inoltre serie, produzioni originali e programmi di intrattenimento.

Sky TV + Sky Sport: Coppe europee, nazionali e grandi eventi La prima proposta è Sky TV + Sky Sport (clicca qui per i dettagli), che combina l’intrattenimento della piattaforma con il pacchetto dedicato allo sport. L’offerta è disponibile a 29,99 euro al mese per 18 mesi, anziché 51,90 euro al mese, con un costo di attivazione di 19 euro per il decoder Sky Stream. La promozione è consultabile a questo link Il punto di forza sul fronte calcistico è rappresentato dalle tre grandi competizioni UEFA per club. Nella stagione 2026/27 Sky trasmette 185 delle 203 partite di Champions League, oltre a tutte le gare di Europa League e Conference League, comprese le tre finali. Un totale di 527 partite, a cui si aggiunge la UEFA Super Cup. L’offerta si estende anche al calcio internazionale per nazionali. Sky propone le migliori partite delle selezioni straniere nella fase a gironi della Nations League e delle qualificazioni a Euro 2028, oltre agli appuntamenti delle competizioni UEFA per nazionali inclusi nei diritti acquisiti. Una possibilità per seguire non soltanto le squadre italiane impegnate nelle Coppe, ma anche le principali selezioni europee e i loro protagonisti. Ma Sky è la casa di tutto lo sport e infatti a completare la programmazione, oltre a motori, tennis e basket ci sono golf, rugby e altre discipline, insieme a rubriche, notiziari e approfondimenti quotidiani.

Non solo sport: X Factor, serie e produzioni originali Accanto alle competizioni sportive, Sky TV mette a disposizione serie internazionali, produzioni originali, documentari e programmi di intrattenimento. Tra gli appuntamenti della stagione c’è X Factor 2026, con la nuova giuria composta da Irama, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi e la conduzione di Giorgia. La proposta comprende anche le produzioni Sky Original, tra cui la serie di successo Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 (la seconda stagione), e un catalogo di contenuti che permette di alternare gli eventi live a serie e show. Prova Sky: 30 giorni di sport e intrattenimento a 9 euro Per chi preferisce provare l’offerta prima di scegliere un abbonamento continuativo, c’è Prova Sky (clicca qui per i dettagli), la formula che consente di accedere per 30 giorni ai contenuti Sky e Netflix al costo una tantum di 9 euro, senza rinnovo automatico. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2026, alle condizioni previste per i nuovi clienti. La prova comprende Sky TV con Netflix Standard con pubblicità, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Sky Ultra HD. Il catalogo sportivo permette di seguire le Coppe europee, la Formula 1, la MotoGP, il tennis e gli altri appuntamenti inclusi nei pacchetti, mentre Sky Calcio aggiunge tre partite di Serie A per turno e la Serie C.