L'importanza della Champions, il sostegno all'economia e la campagna "Invest in Ukraine": intervista al CEO dello Shakhtar Sergey Palkin

La Champions League come vetrina per i propri calciatori, ma anche per mantenere vivo l’interesse su un paese come l’Ucraina che da ormai cinque anni vive una situazione di invasione su larga scala per mano della Russia. In queste condizioni, anche se la forbice temporale si deve necessariamente allargare partendo dalla prima invasione russa nel Donbass nel 2014, lo Shakhtar Donetsk continua non solo a portare avanti la sua gestione da società calcistica, ma si fa portabandiera di un paese che continua a vivere – ovviamente in condizioni molto particolari – e che vuole investire per il futuro.

Su questo ultimo punto il club arancionero rappresenta tutta l’Ucraina, calcistica e non, sfruttando la Champions come vetrina per sé ma anche per il suo Paese in guerra. Un Paese che continua a raccogliere investimenti da imprenditori ucraini, fra cui il presidente e patron dello Shakhtar Rinat Akhmetov, numero uno di System Capital Management (SCM), il principale gruppo finanziario e industriale privato dell’Ucraina.

Con il suo programma “Invest in Ukraine”, SCM è in prima fila per sostenere l’economia ucraina e costruire relazioni internazionali con istituzioni ma soprattutto con imprenditori stranieri che vogliano puntare sulla rinascita del Paese nonostante anni di guerra. Del modello di business dello Shakhtar, legato indissolubilmente alla Champions e drasticamente cambiato con la guerra e della campagna “Invest in Ukraine”, Calcio e Finanza ha parlato con il CEO del club ucraino Sergey Palkin e con Jock Mendosa-Wilson, Direttore delle Relazioni internazionali e con gli investitori di System Capital Management (SCM).