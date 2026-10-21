La Roma è ripartita in Champions League dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Real Madrid di José Mourinho e lo ha fatto con una vittoria per 4-0 contro lo Slovan Bratislava. Un successo importante per la squadra di Gasperini, che conquista il primo successo nella competizione, raggiungendo quota 4 punti. Il primo punto era arrivato a settembre nella prima partita del torneo contro il Fenerbahce.

Tre punti che pesano sia in previsione dei prossimi incontri, sia sul fronte economico. Il nuovo format della Champions League, introdotto dalla stagione 2024/2025, ha portato un aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche il numero di partite è aumentato. La prima fase prevede otto gare per club, dove la Roma affronterà (oltre al Fenerbahce, Real Madrid e Slovan Bratislava), Manchester United, PSG, Sporting Lisbona, AEK Atene e Lille.