Piattaforme digitali, la gara si gioca sugli utenti: la corsa alla massa critica

Proprio da qui partono le mosse degli ultimi mesi. Flutter Entertainment , il gruppo anglo-irlandese che controlla PokerStars, Sisal e Snai, ha riunito i suoi marchi su un’unica rete. Il 14 settembre ha aperto anche Winamax , leader del poker in Francia, che sul mercato italiano però non può portare i giocatori raccolti all’estero.

In Italia questa partita si gioca dentro confini stretti. Chi gioca su un sito con concessione dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli può sedersi soltanto con altri utenti del circuito italiano autorizzato, una scelta presa all’avvio del mercato regolato e rimasta finora in vigore.

Il valore di una piattaforma digitale dipende in larga parte dal numero dei suoi utenti. Più persone la usano, più diventa utile a chi arriva dopo, ed è lo stesso meccanismo che ha fatto la fortuna dei social network e dei marketplace. Nel poker online la regola è evidente. Un tavolo senza avversari non produce nulla. Un torneo con pochi iscritti, poi, fatica a garantire montepremi interessanti.

Poker online in Italia, un mercato chiuso entro i confini

I numeri sono quelli di una nicchia. La spesa, cioè la differenza fra quanto è stato giocato e quanto è tornato ai giocatori in vincite, è il dato che misura i ricavi lordi del settore prima delle imposte.

Secondo i dati ADM di settembre, ancora parziali perché mancano alcuni concessionari, i giochi di carte a torneo, la categoria ADM che comprende i tornei di poker a distanza, hanno raccolto 130,6 milioni di euro, con una spesa dei giocatori di 11,2 milioni.

Il cash game, cioè i tavoli in cui si gioca direttamente con denaro senza la struttura di un torneo, ha mosso 226,1 milioni, ma la spesa si è fermata a 5,2. Un anno prima la spesa dei giochi a torneo era di circa 10,9 milioni, quella dei tavoli cash di 4,8.

Nello stesso mese di settembre il casinò online ha generato 306,3 milioni di spesa, il 12% in più rispetto al 2025. Fra i due comparti la distanza dipende anche dalla natura del gioco. Al casinò l’utente gioca contro il banco, che c’è sempre. Al tavolo da poker gioca contro altri utenti. Senza di loro il prodotto semplicemente non esiste.

Per questo, nel poker, il numero di giocatori collegati nello stesso momento è la vera materia prima. Gli operatori la chiamano liquidità. Da questa dipendono i tavoli pieni a ogni ora, il numero di iscritti ai tornei e la dimensione dei montepremi garantiti.

La rete di PokerStars e il caso Sisal

Flutter ha cominciato dall’Italia. A dicembre 2024 Sisal ha lasciato la rete con cui gestiva il suo poker e ha spostato i giocatori sulla piattaforma di PokerStars, così che i clienti dei due marchi siedono agli stessi tavoli.

Poi è toccato a Snai, entrata nel perimetro di Flutter nell’aprile 2025. L’integrazione era stata annunciata agli azionisti con i conti del 2025. A inizio maggio 2026 la sala poker di Snai ha comunicato ai propri clienti l’avvenuta migrazione.

I risultati il gruppo li rivendica sul sito con cui oggi propone la sua rete agli altri operatori. Dall’ingresso nella rete, secondo quella pagina, i ricavi poker di Sisal sono saliti di oltre il 50%, mentre la rete dichiara una quota superiore al 55% del mercato italiano del poker online.

Ogni marchio conserva il proprio nome e i propri clienti. Cambiano il software, i tornei e soprattutto il bacino. Diventa uno solo. Fra le poker room legali in Italia, quindi, tre insegne diverse portano oggi agli stessi tavoli.

Flutter porta il modello nel Regno Unito

L’esperimento italiano è diventato un modello. Dal 13 agosto i clienti britannici di Betfair giocano a poker con il software di PokerStars, mentre la vecchia sala di Betfair ha chiuso. Entro la fine dell’anno seguiranno Paddy Power e Sky Poker, due marchi che finora appoggiavano il proprio poker a una rete esterna.

Betfair, Paddy Power e Sky Poker erano tutti clienti di iPoker, la rete di Playtech. Nel Regno Unito il fornitore si prepara così a perdere tre sale nel giro di pochi mesi, mentre i loro giocatori finiscono nel bacino globale di PokerStars, con accesso ai tornei del circuito internazionale del gruppo.

«Negli ultimi anni il contesto di mercato è diventato più difficile per marchi come PokerStars», ha spiegato ad agosto Mike Woodbridge, direttore commerciale della società. Secondo il manager, la differenza di regole fra un Paese e l’altro ha frammentato il gioco globale, costringendo il gruppo a lasciare alcuni mercati e a non entrare in altri.

A fine settembre è arrivato il passo successivo. La rete PokerStars si propone ora anche agli operatori esterni al gruppo, con un’offerta business to business che dichiara dodici licenze, presenza in oltre 130 Paesi e più di 3 milioni di giocatori.

Flutter ha presentato la riorganizzazione come il passaggio a un modello operativo centrato sulla liquidità. In concreto, i marchi restano distinti davanti al cliente, mentre software, tornei e bacino di giocatori diventano comuni.

Casinò online, la scala si compra

Nel casinò online, dove ogni partita si gioca contro il banco, l’effetto rete pesa poco. La dimensione invece conta. Dal 2018 il decreto-legge 87/2018, convertito nella legge 96/2018, vieta la pubblicità del gioco con vincite in denaro, e i due gruppi che guidano il mercato hanno allargato la base clienti con una serie di acquisizioni.

Flutter ha speso 1,9 miliardi di euro per Sisal, con un accordo firmato a fine 2021. Il 30 aprile 2025 ha poi perfezionato l’acquisto di Snaitech da Playtech, su un enterprise value di 2,3 miliardi di euro. Secondo il Sole 24 Ore, all’annuncio il gruppo stimava una quota del mercato online italiano intorno al 30%.

Sull’altro fronte Lottomatica ha rilevato Betflag nel novembre 2022 per 310 milioni e nel 2024 SKS365, la società del marchio Planetwin365, valutata 639 milioni, che all’annuncio contava circa 600.000 clienti registrati online.

A settembre, con tutti i suoi marchi, Lottomatica raccoglieva il 31,3% della spesa dei casinò online legali in Italia. Sisal, da sola, il 13,3%. Marchi di entrambi i gruppi figurano, con altri concessionari ADM, nella guida di Calcio e Finanza ai migliori casinò online.

Intanto il decreto legislativo 41/2024 ha fissato in 7 milioni di euro il costo di ogni concessione per il gioco a distanza, e alla gara ne furono assegnate cinquantadue, a quarantasei operatori. Dal 13 novembre 2025 ogni titolo corrisponde a un solo sito, senza più le cosiddette skin. Concessionari distinti, come Sisal, Snai e PokerStars, possono invece condividere piattaforma e tavoli.

Winamax e il nodo della liquidità europea

L’altro fronte riguarda i confini nazionali. Winamax, che in Francia domina il poker online, ha aperto le registrazioni sul sito italiano il 14 settembre, con scommesse sportive e tornei veloci. In Italia però parte da zero, perché i suoi clienti francesi e spagnoli giocano in un bacino a cui il nostro Paese non partecipa.

Oltralpe, invece, chi si collega a Winamax trova ai tavoli anche gli utenti spagnoli. La rete di PokerStars, che ha licenza pure in Portogallo, comprende anche i giocatori portoghesi. In entrambi i casi ciascun utente resta sotto le regole e la vigilanza dell’autorità nazionale presso cui ha aperto il proprio conto di gioco.

Eppure l’accordo nacque proprio a Roma. Il 6 luglio 2017 i regolatori di Italia, Francia, Spagna e Portogallo firmarono un accordo che consente agli operatori autorizzati di condividere i tavoli di poker online fra i quattro mercati. Francia e Spagna lo applicano dal 2018, il Portogallo si aggiunse in seguito. L’Italia no.

Poker e liquidità europea, cosa resta aperto

Il tema è tornato in Parlamento durante l’esame del riordino del gioco a distanza. Il 15 febbraio 2024 la Commissione Finanze del Senato ascoltò, fra gli altri, i rappresentanti di GGPoker, che nella memoria depositata chiedevano di aprire i tavoli italiani alla liquidità internazionale globale, cioè a giocatori di tutto il mondo. La richiesta andava quindi oltre l’accordo del 2017.

Le stime dell’operatore, riferite a questo scenario globale, indicavano un imponibile potenziale di 267 milioni di euro con i tavoli aperti, contro i 175 attesi senza apertura, oltre a circa 20 milioni l’anno di entrate aggiuntive per l’erario. Il riordino si è poi chiuso senza intervenire sul punto.

Per il poker resta aperto soprattutto il nodo regolatorio. Se l’Italia decidesse di attuare l’accordo del 2017, il bacino dei giocatori italiani potrebbe essere condiviso, attraverso le reti autorizzate, con quello degli altri Paesi aderenti: Francia, Spagna e Portogallo.

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