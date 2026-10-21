Tegola Paris Saint-Germain: rottura del crociato per Kvaratskhelia

Bruttissime notizie per il Paris Saint-Germain , che perde uno dei suoi giocatori più importanti. Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la sfida contro il Barcellona, disputata ieri. A comunicarlo è stato lo stesso club parigino attraverso una nota medica ufficiale.

La rottura del legamento crociato anteriore richiede generalmente un lungo percorso riabilitativo, con tempi di recupero che possono variare sensibilmente in base all’esito dell’operazione e all’evoluzione clinica. La prospettiva è dunque quella di un’assenza prolungata, con il rischio concreto che Kvaratskhelia debba saltare tutta la stagione 2026/27 (gli specialisti parlano di nove mesi di assenza dai campi).

L’infortunio arriva in un momento complicato per il club francese, che deve fare i conti con altri due problemi fisici di rilievo. Nello stesso comunicato, il Paris Saint-Germain ha infatti annunciato che Ousmane Dembélé e Marquinhos resteranno indisponibili per le prossime settimane. L’attaccante francese ha riportato una lesione alla coscia sinistra, mentre il difensore brasiliano è alle prese con un problema muscolare alla coscia destra.