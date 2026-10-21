Rizzetta insiste sul Napoli: «Sarei pronto a raccogliere l'eredità di De Laurentiis»

Matt Rizzetta torna a parlare del possibile futuro del Napoli e del rapporto con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli Basket e patron del Campobasso ha ribadito il proprio rispetto per il patron azzurro e si è detto favorevole in caso di un eventuale passaggio di proprietà a prendere l’eredità di De Laurentiis.
«Con Aurelio De Laurentiis c’è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Sarei onorato di portare avanti l’eredità che lui ha costruito ripartendo da un fallimento più di vent’anni fa. Se un giorno avrò il piacere di prendere questo impegno e questa responsabilità, posso assicurare alla piazza che farò non di tutto, ma di più per non deluderli», ha dichiarato Rizzetta intervenendo all’incontro a un evento.
Le parole del presidente del Napoli Basket arrivano dopo le recenti dichiarazioni di De Laurentiis, che non esclude la possibilità di cedere il Napoli. Rizzetta ha così confermato il proprio interesse per la società azzurra, immaginando un progetto più ampio con una grande espansione sportiva e imprenditoriale all’ombra del Vesuvio.
Rizzetta e l’offerta per il Napoli
Non è la prima volta che Rizzetta esprime il suo interesse per la società. Già a giugno l’italo-americano aveva raccontato al podcast Business of Soccer di Bloomberg la propria visione per il futuro sportivo della città, confermando l’interesse per il club azzurro. L’obbiettivo principale di Rizzetta era rendere la città di Napoli un marchio da esportare a livello internazionale, vista la forte espansione turistica della città. Assieme ad altri investitori, Rizzetta attraverso Underdog Global Partners avrebbe presentato un’offerta da 2,2 miliardi di euro per il Napoli, respinta da De Laurentiis.
Nel progetto guidato da Underdog Global Partners rientrano anche altri investitori, tra cui Areil investments. Tra le idee illustrate da Rizzetta ci sono anche investimenti nello stadio Diego Armando Maradona, nelle infrastrutture sportive e nelle strutture per la crescita dei giovani.
Tuttavia De Laurentiis aveva dichiarato di non voler lasciare il club, ribadendo che il problema non sono i soldi ma capire se il successore può gestire questa impresa con il cuore. Proprio su questo punto Rizzetta si dice pronto ad assumersi la responsabilità di portare avanti il lavoro dell’attuale presidente, qualora in futuro si presentasse l’opportunità.