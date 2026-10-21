Rizzetta insiste sul Napoli: «Sarei pronto a raccogliere l'eredità di De Laurentiis»

Matt Rizzetta torna a parlare del possibile futuro del Napoli e del rapporto con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli Basket e patron del Campobasso ha ribadito il proprio rispetto per il patron azzurro e si è detto favorevole in caso di un eventuale passaggio di proprietà a prendere l’eredità di De Laurentiis.

«Con Aurelio De Laurentiis c’è un rapporto molto buono, di massimo rispetto. Sarei onorato di portare avanti l’eredità che lui ha costruito ripartendo da un fallimento più di vent’anni fa. Se un giorno avrò il piacere di prendere questo impegno e questa responsabilità, posso assicurare alla piazza che farò non di tutto, ma di più per non deluderli», ha dichiarato Rizzetta intervenendo all’incontro a un evento.