La prima vittoria in Champions spinge i premi UEFA del Napoli: le cifre

Dopo le due sconfitte nelle uscite iniziali il Napoli trova la prima vittoria nell’edizione 2026/27 della UEFA Champions League. La formazione di Massimiliano Allegri è riuscita ad avere la meglio sui norvegesi del Bodo Glimt con il risultato di 4-3, per una sfida tutt’altro che semplice e che ha visto i partenopei vivere alcuni momenti di grande difficoltà soprattutto durante il secondo tempo.

I tre punti pesano comunque tantissimo, sia sul fronte sportivo – per non allontanarsi dal gruppo delle squadre in corsa per i playoff – sia dal punto di vista economico. Il nuovo format della Champions League, introdotto dalla stagione 2024/2025, ha portato un aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche il numero di partite è aumentato. La prima fase prevede otto gare per club, dove il Napoli affronterà (oltre ad Arsenal, Villarreal e Bodo Glimt) Porto, Manchester City, Club Brugge, Sabah e Viking.