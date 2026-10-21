Il Milan contro il caro trasferte: «Serve un tetto ai prezzi dei biglietti ospiti»

Il Milan si schiera contro il caro biglietti per le partite in trasferta e chiede l’introduzione di un tetto ai prezzi dei settori ospiti in Serie A. La presa di posizione arriva attraverso un comunicato ufficiale del club rossonero, dopo la decisione dei sostenitori milanisti di boicottare la prossima partita contro l’Udinese, per protestare contro il costo dei tagliandi.

La società rossonera ha contestato in particolare il trattamento riservato ai propri tifosi, ai quali sarebbe stato richiesto un prezzo «significativamente più alto» rispetto a quello applicato ai sostenitori di altre squadre. Una differenza che ha spinto la tifoseria a scegliere la strada della protesta. «Comprendiamo la loro frustrazione e appoggiamo pienamente la loro posizione», ha spiegato il Milan, sottolineando come seguire la propria squadra lontano da casa comporti già un impegno economico rilevante, tra carburante, pedaggi, trasporti ed eventuali pernottamenti.

Per questo motivo, secondo la società rossonera, è necessario garantire un trattamento equo a tutti i sostenitori, indipendentemente dalla squadra per cui fanno il tifo. Il Milan allarga inoltre il ragionamento al sistema calcio italiano, evidenziando come la passione dei tifosi rappresenti un elemento fondamentale per l’attrattività della Serie A anche a livello internazionale.