Il Milan contro il caro trasferte: «Serve un tetto ai prezzi dei biglietti ospiti»

Il Milan si schiera contro il caro biglietti per le partite in trasferta e chiede l’introduzione di un tetto ai prezzi dei settori ospiti in Serie A. La presa di posizione arriva attraverso un comunicato ufficiale del club rossonero, dopo la decisione dei sostenitori milanisti di boicottare la prossima partita contro l’Udinese, per protestare contro il costo dei tagliandi.
La società rossonera ha contestato in particolare il trattamento riservato ai propri tifosi, ai quali sarebbe stato richiesto un prezzo «significativamente più alto» rispetto a quello applicato ai sostenitori di altre squadre. Una differenza che ha spinto la tifoseria a scegliere la strada della protesta. «Comprendiamo la loro frustrazione e appoggiamo pienamente la loro posizione», ha spiegato il Milan, sottolineando come seguire la propria squadra lontano da casa comporti già un impegno economico rilevante, tra carburante, pedaggi, trasporti ed eventuali pernottamenti.
Per questo motivo, secondo la società rossonera, è necessario garantire un trattamento equo a tutti i sostenitori, indipendentemente dalla squadra per cui fanno il tifo. Il Milan allarga inoltre il ragionamento al sistema calcio italiano, evidenziando come la passione dei tifosi rappresenti un elemento fondamentale per l’attrattività della Serie A anche a livello internazionale.
«Imporre a quegli stessi tifosi prezzi eccessivi per le partite in trasferta non è solo ingiusto, ma mina l’unità della lega in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di fare fronte comune per competere con la Premier League e gli altri campionati europei», si legge nella nota. Secondo il club, queste politiche rischiano inoltre di alimentare divisioni tra le società, accentuando le contrapposizioni tra le grandi squadre e le realtà più piccole del massimo campionato.
La proposta del Milan: un tetto ai prezzi e una politica di reciprocità
La presa di posizione non si limita alla solidarietà nei confronti dei tifosi. Il club ha infatti annunciato un piano d’azione per intervenire sul problema, sotto la guida del proprietario Gerry Cardinale. Il primo obiettivo è promuovere l’introduzione di un tetto ai prezzi dei biglietti per i settori ospiti valido a livello di Serie A, così da evitare che i sostenitori debbano sostenere costi eccessivi per seguire la propria squadra in trasferta.
Ma il Milan si dice pronto anche a una seconda iniziativa, destinata a incidere direttamente sui rapporti con le altre società del campionato: una politica di reciprocità nella determinazione dei prezzi. In sostanza, i club che applicheranno ai tifosi rossoneri prezzi superiori alla media dovranno aspettarsi tariffe più elevate per i propri sostenitori in occasione delle partite a San Siro.
Una misura che il Milan intende utilizzare come risposta alle politiche di prezzo ritenute penalizzanti nei confronti dei propri tifosi. La società ha inoltre precisato che gli eventuali ricavi aggiuntivi derivanti da questa iniziativa saranno devoluti a Fondazione Milan, per finanziare progetti benefici a sostegno delle comunità locali. Il club conclude il proprio intervento con un appello alle altre società del massimo campionato, chiedendo un impegno comune per rendere più sostenibile l’esperienza dei tifosi che seguono le squadre in trasferta.
«Il calcio italiano non può crescere trattando i tifosi in modo diverso a seconda delle dimensioni del loro club. Siamo tutti sulla stessa barca», sottolinea il Milan, invitando tutte le società di Serie A a lavorare per un modello più equo.