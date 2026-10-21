I migliori settori giovanili al mondo: Benfica leader, Inter prima in Serie A

Come ogni anno, anche per il 2026 il CIES Football Observatory ha individuato i club che hanno formato i giocatori attualmente attivi in 49 campionati di tutto il mondo, al fine di stilare una classifica delle società con i migliori settori giovanili. La top 150 è stata redatta in base a un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori cresciuti nel vivaio, del livello dei club in cui hanno giocato nell’ultimo anno e dei minuti disputati in partite ufficiali nello stesso periodo. I club formatori sono definiti come le prime squadre in cui i calciatori hanno giocato per almeno tre anni tra le stagioni comprese tra il compimento dei 15 e dei 21 anni, inclusi.
Come lo scorso anno, il Benfica si piazza al primo posto con 93 giocatori formati attivi nei 49 campionati analizzati, un livello medio dei club di impiego pari a 0,815 e una media di 1.897 minuti giocati in gare ufficiali nell’ultimo anno. River Plate (94 giocatori, livello medio 0,798 e 1.622 minuti) e Boca Juniors (93 giocatori, livello medio dei club 0,799 e 1.685 minuti) completano il podio dei club con i migliori settori giovanili.
La top 10 include un’altra squadra portoghese – lo Sporting Lisbona -, due club spagnoli – Barcellona e Real Madrid -, un’altra società argentina – Vélez Sarsfield -, oltre agli olandesi dell’Ajax, al Defensor (Uruguay) e alla Stella Rossa (Serbia). In totale, le nazioni più presenti sono l’Argentina (18 club) e il Brasile (13 club).
Per quanto riguarda i club che hanno formato il maggior numero di calciatori attualmente sotto contratto con squadre dei cinque principali campionati europei, il Real Madrid (40 giocatori) è davanti al Barcellona (34), al Manchester City (29), allo Stade Rennais (28), al Paris Saint-Germain e all’Ajax (entrambi a quota 27). L’Athletic Club (15) e la Real Sociedad (14) sono invece i club dei cinque principali campionati europei con il maggior numero di giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile attualmente presenti in rosa, una prerogativa delle società basche.
Migliori settori giovanili al mondo – La top 10
Di seguito, la top 10 realizzata dal CIES (con il punteggio basato sulle indicazioni di cui sopra):
- Benfica – 101,3 punti
- River Plate – 97,6 punti
- Boca Juniors – 96,7 punti
- Vélez Sarsfield – 92,0 punti
- AFC Ajax – 89,9 punti
- FC Barcelona – 89,1 punti
- Sporting CP – 85,3 punti
- Defensor SC – 83,1 punti
- Real Madrid – 76,2 punti
- Stella rossa – 74,1 punti
Migliori settori giovanili al mondo – Le società italiane
Guardando solamente ai club italiani, sono solo due quelli presenti nella graduatoria. L’Inter si trova al 117° posto con una valutazione di 31,7 data da 29 calciatori che hanno giocato 1.696 minuti nei 49 campionati analizzati. Segue al secondo posto la Juventus, che si posiziona 121esima nella classifica generale con un indice di 30,8, con 28 giocatori e 1.623 minuti disputati.
La classifica – per quanto riguarda i club di Serie A – è cambiata dall’anno scoro, in quanto era presente anche l’Atalanta. La società bergamasca trovava spazio nella classifica 2025 al 93° posto con 25 calciatori nei campionati considerati, i quali hanno giocato un totale di 2.885 minuti. Juventus e Inter sono ancora presenti ma la loro posizione in classifica è peggiorata. Lo scorso anno la Juventus si trovava all’87° posto mentre l’Inter si trovava subito in scia, all’88° posto.