I migliori settori giovanili al mondo: Benfica leader, Inter prima in Serie A

Come ogni anno, anche per il 2026 il CIES Football Observatory ha individuato i club che hanno formato i giocatori attualmente attivi in 49 campionati di tutto il mondo, al fine di stilare una classifica delle società con i migliori settori giovanili. La top 150 è stata redatta in base a un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori cresciuti nel vivaio, del livello dei club in cui hanno giocato nell’ultimo anno e dei minuti disputati in partite ufficiali nello stesso periodo. I club formatori sono definiti come le prime squadre in cui i calciatori hanno giocato per almeno tre anni tra le stagioni comprese tra il compimento dei 15 e dei 21 anni, inclusi.

Come lo scorso anno, il Benfica si piazza al primo posto con 93 giocatori formati attivi nei 49 campionati analizzati, un livello medio dei club di impiego pari a 0,815 e una media di 1.897 minuti giocati in gare ufficiali nell’ultimo anno. River Plate (94 giocatori, livello medio 0,798 e 1.622 minuti) e Boca Juniors (93 giocatori, livello medio dei club 0,799 e 1.685 minuti) completano il podio dei club con i migliori settori giovanili.