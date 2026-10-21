La riunione servirà dunque anche ad avviare un primo confronto sui tempi e sulle modalità per individuare il successore dell’attuale segretario generale. Non si tratterà necessariamente dell’occasione per assumere decisioni definitive, considerato il carattere informale dell’appuntamento, ma di un passaggio utile a raccogliere gli orientamenti delle diverse componenti federali.

La questione Brunelli si inserisce nel quadro delle conseguenze del commissariamento della FIGC, deliberato dal CONI lo scorso 6 ottobre dopo le contestazioni relative alla regolarità della candidatura di Malagò alla presidenza federale. Al centro della vicenda era finito il mancato tesseramento dell’ex numero uno del CONI al momento della presentazione della candidatura, requisito ritenuto necessario per concorrere alla guida della Federcalcio.

Una situazione che aveva portato alla decisione di commissariare la Federazione, affidandone tuttavia la gestione allo stesso Malagò, con il compito di accompagnare l’organismo verso nuove elezioni. Il provvedimento del CONI ha fissato al 31 gennaio 2027 il termine ultimo per il rinnovo degli organi federali, anche se l’appuntamento elettorale è attualmente previsto per il 14 dicembre 2026.

Proprio il ruolo di Brunelli nella procedura che aveva portato alla candidatura di Malagò è finito al centro delle valutazioni successive al commissariamento. Il segretario generale aveva infatti sottoscritto la documentazione relativa all’ammissibilità della candidatura, diventando una delle figure maggiormente coinvolte nelle conseguenze amministrative della vicenda.

Nei giorni scorsi lo stesso Malagò aveva lasciato intendere che un intervento sull’assetto amministrativo della Federazione sarebbe stato necessario, senza tuttavia anticipare decisioni definitive. Interpellato il 12 ottobre sulle indiscrezioni relative a un possibile avvicendamento, il commissario aveva spiegato che «qualcosa si dovrà fare perché la delibera è molto circostanziata», aggiungendo di ritenere prematuro pronunciarsi prima di aver parlato con le persone direttamente interessate.