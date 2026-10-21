Il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha convocato per la giornata odierna, giovedì 22 ottobre, alle ore 14, una riunione informale nella sede della Federcalcio di via Allegri, a Roma. All’incontro prenderanno parte i consiglieri federali, i rappresentanti delle leghe e delle altre componenti aventi diritto di voto, chiamati a confrontarsi su alcune delle questioni che riguardano il futuro della Federazione.
Tra i temi sul tavolo ci sarà anche quello relativo alla posizione del segretario generale Marco Brunelli, destinato a lasciare l’incarico ricoperto per diversi anni. La sua uscita dal ruolo appare ormai uno scenario concreto, anche se non dovrebbe tradursi in un addio definitivo alla Federcalcio: per Brunelli si prospetta infatti la possibilità di rimanere all’interno della FIGC attraverso un rapporto di consulenza o collaborazione, con modalità ancora da definire.
La riunione servirà dunque anche ad avviare un primo confronto sui tempi e sulle modalità per individuare il successore dell’attuale segretario generale. Non si tratterà necessariamente dell’occasione per assumere decisioni definitive, considerato il carattere informale dell’appuntamento, ma di un passaggio utile a raccogliere gli orientamenti delle diverse componenti federali.
La questione Brunelli si inserisce nel quadro delle conseguenze del commissariamento della FIGC, deliberato dal CONI lo scorso 6 ottobre dopo le contestazioni relative alla regolarità della candidatura di Malagò alla presidenza federale. Al centro della vicenda era finito il mancato tesseramento dell’ex numero uno del CONI al momento della presentazione della candidatura, requisito ritenuto necessario per concorrere alla guida della Federcalcio.
Una situazione che aveva portato alla decisione di commissariare la Federazione, affidandone tuttavia la gestione allo stesso Malagò, con il compito di accompagnare l’organismo verso nuove elezioni. Il provvedimento del CONI ha fissato al 31 gennaio 2027 il termine ultimo per il rinnovo degli organi federali, anche se l’appuntamento elettorale è attualmente previsto per il 14 dicembre 2026.
Proprio il ruolo di Brunelli nella procedura che aveva portato alla candidatura di Malagò è finito al centro delle valutazioni successive al commissariamento. Il segretario generale aveva infatti sottoscritto la documentazione relativa all’ammissibilità della candidatura, diventando una delle figure maggiormente coinvolte nelle conseguenze amministrative della vicenda.
Nei giorni scorsi lo stesso Malagò aveva lasciato intendere che un intervento sull’assetto amministrativo della Federazione sarebbe stato necessario, senza tuttavia anticipare decisioni definitive. Interpellato il 12 ottobre sulle indiscrezioni relative a un possibile avvicendamento, il commissario aveva spiegato che «qualcosa si dovrà fare perché la delibera è molto circostanziata», aggiungendo di ritenere prematuro pronunciarsi prima di aver parlato con le persone direttamente interessate.
Per l’eventuale successione a Brunelli è circolato in particolare il nome di Giancarlo Viglione, avvocato indicato nelle ricostruzioni giornalistiche come uno dei possibili candidati alla carica. Al momento, tuttavia, non risulta formalizzata alcuna scelta e proprio l’incontro di oggi potrebbe rappresentare un primo passaggio per valutare il percorso che porterà alla nuova nomina.
Al di là della questione relativa alla segreteria generale, la convocazione assume un significato anche sul piano degli equilibri interni alla Federcalcio. Dopo settimane caratterizzate dalle tensioni istituzionali culminate nel commissariamento, Malagò punta a mantenere aperto il confronto con le componenti che compongono il sistema federale, in una fase di transizione che dovrà condurre all’elezione del nuovo presidente.