La Lazio rivede il progetto per il Flaminio: stadio più basso e meno posti

Il percorso amministrativo ha dunque subito un rallentamento rispetto alle previsioni estive, quando il passaggio in Giunta e successivamente in Consiglio comunale per la dichiarazione di pubblico interesse sembrava possibile già tra agosto e settembre. Il Comune ha invece preferito attendere una revisione del progetto, così da ridurre il rischio di contestazioni nelle fasi successive.

Uno dei nodi principali riguarda l’inserimento della nuova struttura nel contesto urbano e architettonico circostante. Il Flaminio si trova infatti all’interno del cosiddetto Distretto del Contemporaneo, un’area che comprende, tra gli altri, il Foro Italico, la Farnesina, l’Auditorium, il Villaggio Olimpico, il Palazzetto dello Sport e il MAXXI. Da qui la richiesta di contenere l’altezza dell’impianto, armonizzandolo con gli edifici esistenti.

Il nodo della copertura e la tutela dello stadio originale

Un’altra questione centrale riguarda la pensilina progettata da Pier Luigi Nervi, che copre la tribuna d’onore dell’impianto realizzato per le Olimpiadi di Roma del 1960. Nella proposta iniziale della Lazio era stata evidenziata la necessità di effettuare verifiche strutturali, considerando l’età della copertura e il deterioramento dovuto anche alla mancanza di manutenzione negli anni successivi alla chiusura dello stadio, avvenuta nel 2012.

La Soprintendenza ha aperto alla possibilità di svolgere queste verifiche, precisando tuttavia che un eventuale abbattimento della pensilina dovrebbe essere autorizzato dalla Commissione regionale per il Patrimonio culturale del Lazio. Le simulazioni tecniche effettuate finora avrebbero evidenziato la necessità di rimuovere la copertura per ragioni di sicurezza. Per arrivare a una valutazione definitiva saranno però necessarie prove di carico, che non sono ancora state effettuate.

A questo si aggiunge un’ulteriore prescrizione delle Belle Arti: il nuovo progetto dovrà consentire di rendere maggiormente visibile lo stadio originario di Nervi, che rimarrebbe all’interno della nuova struttura. Non sarà quindi sufficiente intervenire su altezza e capienza, ma sarà necessario rivedere anche alcuni aspetti architettonici per valorizzare l’impianto esistente.

Il piano economico-finanziario e il confronto con il Comune

Parallelamente alle modifiche progettuali, prosegue il confronto tra la Lazio e il Campidoglio sugli aspetti economici dell’operazione. Nelle ultime settimane si sarebbero svolti diversi incontri, alcuni dei quali con la partecipazione diretta del presidente biancoceleste Claudio Lotito. Al centro delle discussioni c’è il piano economico-finanziario (PEF), che dovrà definire la sostenibilità dell’investimento e le condizioni economiche dell’eventuale concessione dell’impianto.

In particolare, restano da quantificare gli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune e il canone concessorio. Su quest’ultimo punto, secondo il quotidiano, la Lazio punterebbe a contenere il più possibile l’esborso, considerando che l’intervento permetterebbe di recuperare uno stadio inutilizzato e in condizioni di forte deterioramento.

Il Comune deve tuttavia tenere conto delle disposizioni che prevedono il pagamento di un canone da parte del concessionario. Il confronto resta quindi aperto, anche perché la normativa impone l’esame del PEF nell’ambito della conferenza di servizi relativa al progetto definitivo, mentre nella fase preliminare il Campidoglio ha scelto di affrontare la questione attraverso interlocuzioni dirette con il club.