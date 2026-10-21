Dall’altra parte ci sarà uno Shakhtar Donetsk reduce dal successo per 3-1 contro l’AEK Atene. La formazione ucraina rappresenta un avversario da non sottovalutare, in una sfida che assume già un peso importante per il percorso europeo delle due squadre. Ma dove vedere Inter-Shakhtar in diretta TV e streaming? Ecco tutte le informazioni sulla partita, dall’orario del calcio d’inizio alla piattaforma che trasmetterà l’incontro.

I nerazzurri sono chiamati a riscattare un avvio complicato nella massima competizione europea. Dopo le sconfitte nelle prime due giornate, la formazione di Chivu è ancora alla ricerca dei primi punti nella fase campionato e punta a invertire la rotta davanti al proprio pubblico.

Inter-Shakhtar, dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Inter e Shakhtar Donetsk, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, che detiene i diritti di trasmissione dell’incontro per il mercato italiano. Per seguire la sfida sarà quindi necessario disporre di un abbonamento ad Amazon Prime, che comprende l’accesso al servizio streaming Prime Video. La partita non sarà trasmessa in diretta sui canali televisivi tradizionali.

Gli abbonati potranno vedere Inter-Shakhtar attraverso l’applicazione di Prime Video, disponibile su Smart TV, smartphone, tablet e dispositivi compatibili, oppure collegandosi alla piattaforma tramite browser su PC. La copertura della serata comincerà alle ore 19.30, con un ampio prepartita dedicato alla sfida di San Siro. Il calcio d’inizio è invece fissato per le ore 21.00.

Inter-Shakhtar, dove vedere la partita: telecronaca e commento tecnico

Prime Video accompagnerà Inter-Shakhtar con una copertura dedicata, a partire dal prepartita condotto da Giulia Mizzoni, affiancata da Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, incaricati di raccogliere aggiornamenti, interviste e dichiarazioni dei protagonisti.

Nella VAR Room di Prime Video ci sarà invece Gianpaolo Calvarese, che analizzerà gli episodi arbitrali più significativi della partita. Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, spazio all’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo con Federico Balzaretti e Cristian Brocchi. Il programma proporrà analisi, interviste e approfondimenti, oltre ai momenti salienti delle altre sfide di Champions League.

Gli highlights di Inter-Shakhtar e di tutte le gare disputate martedì 20 e mercoledì 21 ottobre saranno inoltre disponibili on demand su Prime Video a partire dalle ore 23.00 di mercoledì.

Inter-Shakhtar su Prime Video: disponibili Prime Vision e X-Ray

Per la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, Prime Video metterà a disposizione degli abbonati anche alcune funzionalità tecnologiche pensate per arricchire l’esperienza di visione. Tra queste figura Prime Vision, un feed opzionale potenziato dall’intelligenza artificiale che consente di seguire l’incontro attraverso grafiche in realtà aumentata e dati avanzati.

Il servizio comprende una mappa tattica con le posizioni in tempo reale dei 22 giocatori, una barra che misura l’inerzia della partita (Momentum Bar), statistiche relative alla velocità dei calciatori e agli Expected Goals (xG), oltre all’indicazione delle possibili linee di passaggio. Sui dispositivi compatibili sarà inoltre disponibile X-Ray, la funzione che permette di consultare in tempo reale statistiche fornite da Opta, formazioni e momenti principali dell’incontro.

A queste si aggiungono altre due funzionalità:

Recap Rapido, che consente agli spettatori collegati a partita già iniziata di rivedere velocemente i gol segnati prima di passare alla diretta.

Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, che permette di tornare rapidamente agli episodi più importanti della gara, come reti, espulsioni e calci di rigore.

Inter-Shakhtar, dove vedere la partita: tutte le informazioni

Ecco un riepilogo delle informazioni utili per seguire la partita di Champions League: