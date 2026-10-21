Inchiesta Lazio: gli ultras e il tema cessione negli atti. Lotito: «Non vendo neanche agli emiri»

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, il 30 giugno 2026 le dichiarazioni di Lotito fanno nascere un verbale corposo che è fra gli atti dell’inchiesta per aggiotaggio del pm Lorenzo Del Giudice. Nel fascicolo compaiono i nomi degli indagati Luigi Bisignani , faccendiere e firma del quotidiano Il Tempo , Mauro Masi e Francesco Maiolini , presidente e AD della Banca del Fucino .

Per l’accusa i tre avrebbero diffuso notizie false sulla vendita della Lazio per alterarne il titolo in Borsa. Nel frattempo, il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei dispositivi a Bisignani e Maiolini. Lo scopo, per Lotito almeno, è chiaro: sottrargli il controllo della Lazio. «C’è un pezzo di politica (…) ma c’è gente che c’ha interessi economici e c’è qualcuno che vuole costringermi a vendere a un prezzo vile», le parole di Lotito ai pm. «Ancora non si è palesato l’individuo interessato. Lo mantengono nascosto – continua il senatore di Forza Italia –. La Lazio è inscalabile. Chiamassero l’emiro, ma io poi dirò non mi interessa, non la vendo».

Nel frattempo la contestazione nei suoi confronti da parte dei tifosi biancocelesti continua ancora oggi. «Non dovete andare allo stadio, perché le partite dovete venirle a vedere nei nostri pub – la ricostruzione che Lotito consegna ai pm in base a sua supposizioni –. Lì c’è sicuramente il beverage, il food e poi altra cosa che lei può immaginare di natura illegale». Il riferimento è allo spaccio e al sesso in un sistema nel quale «sono 80-90 persone che governano ‘sto processo. Il risultato? I pub guadagnano e si sono tutti sistemati».

Nel mirino anche le diverse collette apparse sul web: «Io devo fare il mestiere suo, perché ho lo spirito venatorio», inoltre Lotito presume che l’iban diffuso per organizzare una protesta contro di lui porti direttamente a «una società commerciale che vende abbigliamento da tifo». E tra manifesti e aerei che portano striscioni di contestazione alla sua presidenza, chiede: «Chi paga e perché?».