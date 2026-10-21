Botta e risposta Serie A-Fiorentina sul gol annullato con il Como: il club si rivolgerà alla FIGC

La Lega ha risposto al club viola spiegando le procedure utilizzate durante la partita. Tuttavia la risposta non ha convinto la società toscana che, come prossimo passo, ha intenzione di rivolgersi alla FIGC per avere spiegazioni più accurate sul motivo dell’annullamento del gol.

La Fiorentina non è soddisfatta delle spiegazioni ricevute dalla Lega Serie A sugli episodi arbitrali della partita di domenica scorsa persa contro il Como per 3-1 . Al centro della questione c’è il gol annullato a Marin Pongracic , che avrebbe potuto portare il risultato sul 2-2. La rete è stata cancellata dopo oltre quattro minuti di attesa , a causa di un problema con la tecnologia del fuorigioco automatico.

Nella lettera inviata alla Fiorentina, la Lega Serie A ha fatto riferimento alle immagini a disposizione del VAR, che ha ammesso allo stesso tempo il malfunzionamento del sistema tecnologico. Per prendere la decisione è stato quindi utilizzato il sistema del reticolato manuale, una procedura prevista dal regolamento FIFA in questi casi.

La spiegazione ha lasciato la società con ancora molti dubbi. Tra gli elementi che il club vuole chiarire c’è anche il fatto che il SAOT (Semi-Automated Offside Technology ) fosse stato utilizzato poco prima della rete annullata a Pongracic, in occasione di un fuorigioco dell’attaccante viola Pellegrino.

La vicenda rimane aperta e la Fiorentina chiede maggior chiarezza anche considerando l’importanza del gol annullato di Pongracic. La rete avrebbe infatti potuto cambiare il corso della partita. La società ha dunque deciso di rivolgersi direttamente alla Federazione e deve attendere ulteriori spiegazioni.