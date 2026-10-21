eSIM spiegata semplice: cos’è, come funziona e perché conviene a chi viaggia

All’estero la soluzione digitale è in genere molto più economica del roaming internazionale, e il denaro risparmiato resta nel budget del viaggio.

La versione digitale evita scheda e imballaggio, e per questo è considerata una scelta più sostenibile.

Un dettaglio che sorprende molti: una eSIM non garantisce un segnale più forte di una SIM fisica. La qualità della ricezione dipende dalla rete locale a cui ti colleghi, e quella è la stessa per entrambe. Il vantaggio è la comodità, non la potenza del segnale.

Per chi la usa cambia pochissimo. Il numero WhatsApp resta lo stesso, le app funzionano come sempre e i contatti non vanno trasferiti. Cambia soprattutto il modo in cui ottieni la connessione: online, in pochi minuti, e con un prezzo che conosci in anticipo.

Fino a pochi anni fa, per avere internet all’estero bisognava cercare un negozio, comprare una scheda locale e sperare che entrasse nello slot giusto. Oggi basta qualche minuto e un telefono compatibile. Una eSIM è una scheda SIM digitale installata direttamente sul dispositivo: non c’è nulla da inserire, né da spedire, né da perdere in valigia. Se stai preparando un viaggio e vuoi capire come funziona questa tecnologia, ecco una guida pratica con tutto quello che serve sapere.

Il tuo telefono è compatibile?

La prima verifica da fare è questa. Gli iPhone recenti supportano la eSIM, e negli Stati Uniti alcuni modelli di nuova generazione non hanno più lo slot fisico. Su un iPhone si possono memorizzare più piani, ma solo due eSIM possono essere attive contemporaneamente.

Su Android la situazione dipende dal modello. Marchi come Samsung, Google Pixel, Motorola e Xiaomi offrono la tecnologia solo su alcuni dispositivi, quindi conviene controllare l’elenco dei telefoni compatibili prima di acquistare. Il telefono deve essere inoltre sbloccato dall’operatore.

La tecnologia, poi, non riguarda soltanto gli smartphone. Anche molti tablet, smartwatch e portatili hanno una SIM integrata, e questo permette di collegarli a un piano dati senza dipendere dagli hotspot Wi-Fi.

Tre modi per installarla

L’operazione richiede pochi minuti e una connessione internet stabile, quindi è meglio farla a casa. Con Holafly, per esempio, ci sono tre strade:

Installazione automatica. Dopo l’acquisto si scarica l’app, si apre la sezione delle proprie eSIM e si segue la procedura guidata. È disponibile su iOS 17.4 e versioni successive e su Android 10 e versioni successive. Codice QR. Si trova nell’app o nell’e-mail di istruzioni. Lo si scansiona oppure, su iOS 17.4 e successivi, lo si tiene premuto per installarlo. Codici manuali. Si inseriscono a mano dalle impostazioni della rete mobile, scegliendo di aggiungere una eSIM.

In tutti i casi i dati si attivano una volta raggiunta la destinazione. C’è un’eccezione da ricordare: i piani regionali e globali possono attivarsi in automatico, quindi è prudente installarli non prima di un giorno dalla partenza.

Come attivarla e cosa fare con la SIM di casa

Il consiglio è di tenere la eSIM spenta fino all’arrivo. Quando atterri, la accendi dalle impostazioni del telefono e attivi il roaming dati: se la configurazione è corretta, questo passaggio non comporta costi aggiuntivi da parte del tuo operatore.

La SIM fisica che usi di solito continua a funzionare anche dopo l’installazione. Resta inattiva finché non la selezioni come linea attiva, quindi puoi passare dall’una all’altra direttamente dalle impostazioni. È comodo per tenere il numero italiano per le chiamate e usare la eSIM solo per i dati.

Anche il numero di telefono dipende dal piano. Se quello che scegli ne include uno, ti verrà chiesto durante l’installazione se vuoi attivarlo.

Quanto costa e come risparmiare

La eSIM in sé è gratuita, ma per usarla serve un piano dati. Il prezzo varia in base ai giorni di viaggio e alla destinazione: per i piani illimitati di Holafly si parte da 1,55 $ al giorno.

Qualche accortezza aiuta a spendere meno:

Calcola bene i giorni. Un piano più lungo del necessario è un costo evitabile.

Scegli un piano multi-destinazione. Se il viaggio tocca più Paesi, un piano regionale evita di comprare una scheda per ogni tappa. Prima di pagare, controlla l’elenco dei Paesi inclusi.

Confronta con il roaming. Metti accanto il costo giornaliero della eSIM e quello del pacchetto del tuo operatore.

Non cancellare il profilo a fine viaggio. Potrai riutilizzarlo nei viaggi successivi.

Perché sceglierla con Holafly

I piani illimitati servono a chi non vuole controllare di continuo i giga residui. Funzionano in oltre 200 destinazioni, permettono di usare le app come a casa e includono la possibilità di creare un hotspot personale per collegare altri dispositivi o condividere la connessione con i compagni di viaggio. I limiti di condivisione variano, quindi conviene leggere la scheda della destinazione.

C’è poi l’assistenza: il team risponde via chat ed e-mail a qualsiasi ora del giorno e della notte. Per chi viaggia in un altro fuso orario, sapere di poter chiedere aiuto subito fa una bella differenza.

Prima di partire: una lista rapida

Ripassa questi punti e sarai a posto:

Verifica che il telefono sia compatibile e sbloccato. Scegli la destinazione e il numero di giorni. Installa la eSIM a casa, con il Wi-Fi. Salva il codice QR o stampane una copia. Tieni la eSIM spenta fino all’arrivo, poi attivala insieme al roaming dati. Scarica le mappe offline, per sicurezza.

In sintesi

Una SIM digitale rende la connessione all’estero più semplice, più pulita e di solito più economica. Non c’è plastica, non c’è attesa e non c’è rischio di perdere la scheda. Se vuoi scoprire le destinazioni e i piani disponibili per il tuo prossimo itinerario, puoi consultare il sito di Holafly e scegliere la soluzione più adatta a te.