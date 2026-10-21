La Ligue 1 va sul mercato in Francia: in vendita i diritti tv per il ciclo 2027-2032

Come riporta L’Equipe, la decisione arriva, come confermato dal presidente della LFP Vincent Labrune , da «un nuovo contesto», decisamente più favorevole, rispetto al recente passato che ha visto il calcio francese risentire notevolmente della scarsa domanda da parte dei broadcaster nazionali e internazionali.

La Ligue 1 potrà dunque cercare una o più nuovi emittenti per trasmette il suo campionato a partire dalla prossima stagione. «Il consiglio di amministrazione della Ligue de Football Professionnel ha approvato oggi il principio dell’avvio di un bando di gara relativo ai diritti audiovisivi della Ligue 1 per il periodo 2027-2032», ha annunciato Labrune, al termine del Consiglio di Amministrazione della LFP.

Labrune ha poi spiegato cosa intendesse per nuovo contesto, sottolineando come siano arrivate «un certo numero di manifestazioni concrete di interesse da parte di diversi operatori negli ultimi mesi. Per la prima volta da molto tempo, il calcio francese si trova nella posizione di poter scegliere il proprio futuro». Attualmente è in corso un ciclo dei diritti tv iniziato nel 2024 con i diritti affidati al canale di lega Ligue 1+, fra molte difficoltà e polemiche. A questo punto, l’attuale situazione non arriverà alla sua naturale scadenza fissata per il 2029.

Questo nuovo slancio arriva anche dalla nomina del nuovo direttore generale di LFP Medias Oliver Bramly. Infine, il bando di gara in questione, che ora può essere avviato prevedendo un unico pacchetto che comprenda la trasmissione di tutte le partite della Ligue 1, sarà aperto a partire dal 3 novembre per concludersi poi 7 dicembre, come specificato dalla stessa LFP.