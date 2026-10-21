La data di presentazione del nuovo San Siro è fissata per giovedì 29 ottobre 2026. Inter e Milan presenteranno alle ore 16.30, al Castello Sforzesco di Milano, il rendering ufficiale del futuro stadio, progettato dagli studi di architettura Foster + Partners e MANICA. L’appuntamento segnerà un passaggio importante nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo impianto condiviso dai due club milanesi. Data presentazione nuovo San Siro: quando e dove sarà svelato il progetto I tifosi di Inter e Milan potranno conoscere più da vicino l’aspetto del nuovo stadio giovedì 29 ottobre, quando verranno mostrate le prime immagini ufficiali del progetto. La presentazione si terrà alle 16.30 al Castello Sforzesco, in una cornice simbolica per la città di Milano. Il progetto è affidato agli studi Foster + Partners, guidato dall’architetto Norman Foster, e MANICA, fondato da David Manica. I due studi sono al lavoro sul nuovo impianto che sorgerà nell’area di San Siro e che diventerà la futura casa delle due società. La presentazione dei rendering permetterà di avere una prima rappresentazione concreta del progetto architettonico, dopo anni di discussioni sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza e sull’assetto dell’area circostante.

Nuovo stadio San Siro, capienza e investimento Il nuovo San Siro avrà una capienza prevista di circa 71.500 posti, con oltre 13.000 posti Premium. L’investimento complessivo stimato per l’operazione è di circa 2,149 miliardi di euro, considerando il progetto del nuovo impianto e gli interventi connessi alla trasformazione dell’area. L’obiettivo di Inter e Milan è realizzare uno stadio moderno, in grado di aumentare i ricavi da attività commerciali e ospitalità e di rafforzare la competitività economica dei due club. Il nuovo impianto si inserisce infatti in una strategia di sviluppo delle infrastrutture e dei ricavi legati al giorno della partita.