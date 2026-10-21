Cos'è e come funziona il value pillar, il sistema che vale 1,1 miliardi di premi UEFA

Dalla stagione 2024/25, con l’introduzione del nuovo format delle competizioni europee, è cambiato non soltanto il numero delle squadre partecipanti e delle partite, ma anche il sistema attraverso il quale la UEFA distribuisce i premi economici ai club che prendono parte alla Champions League, all’Europa League e alla Conference League.

Una delle novità principali – di cui in più di un’occasione abbiamo parlato – è rappresentata dal cosiddetto value pillar, letteralmente il “pilastro del valore”: un segmento dei premi UEFA che riunisce in un unico meccanismo alcune delle componenti che in precedenza venivano considerate separatamente, vale a dire il market pool, il ranking UEFA degli ultimi cinque anni e il ranking storico su dieci anni.

Si tratta di una voce particolarmente importante, perché permette alle società di incassare somme anche molto elevate indipendentemente dai risultati ottenuti durante la stagione. In sostanza, due squadre che partecipano alla stessa competizione possono ricevere premi di partenza molto diversi, sulla base del valore del rispettivo mercato televisivo e dei risultati conseguiti nelle competizioni UEFA negli anni precedenti.

Ma come funziona esattamente il value pillar? E in che modo vengono calcolate le cifre spettanti alle singole società?