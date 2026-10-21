Ma dove vedere Como Manchester United in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della quasi totalità degli incontri della Champions League 2026/27.

La formazione di Fàbregas si prepara ad affrontare il Manchester United davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di conquistare punti importanti dopo una sconfitta in trasferta in Olanda contro il Feyenoord. Al Sinigaglia arriva il Manchester United di Michael Carrick, reduce dal ko contro l’Atletico Madrid in Champions League e da un pareggio contro il Leeds in Premier League. Per il Como sarà quindi una partita impostante per il loro percorso nella competizione che mostrerà le vere capacità del club lariano.

La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista mercoledì 21 ottobre con la terza giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà il Como , che ospiterà il Manchester United allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 18.45.

Como Manchester United dove vederla in tv – La Champions League è su Sky

La sfida tra Como e Manchester United sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, come indicato dalla programmazione dell’emittente. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.45, con telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Riccardo Montolivo al commento tecnico.

La pay-tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League 2026/27, accompagnando gli appassionati lungo tutta la stagione europea, dalla fase campionato agli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

La programmazione di Sky comprende le sfide delle quattro formazioni italiane impegnate nella competizione – Inter, Napoli, Roma e Como – oltre ai principali incontri tra le grandi squadre europee. L’offerta è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e collegamenti dagli stadi, oltre alla possibilità di seguire più incontri contemporaneamente attraverso Diretta Gol.

La copertura delle competizioni UEFA comprende inoltre tutte le partite di Europa League e Conference League, confermando Sky come uno dei principali punti di riferimento per seguire il calcio europeo.

Como Manchester United dove vederla in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Como Manchester United sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Per accedere alla trasmissione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione Sky Go, disponibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, effettuando l’accesso con le proprie credenziali.

In questo modo sarà possibile seguire la partita anche lontano dal televisore, senza perdere gli appuntamenti della Champions League.

Como Manchester United dove vederla in tv e streaming gratis

Como Manchester United non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Sky, così come gli altri incontri delle squadre italiane trasmessi dall’emittente nella Champions League 2026/27.

La programmazione in chiaro riguarda invece una selezione di incontri tra formazioni straniere, con una partita per giornata. Per seguire il Como in diretta sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto.