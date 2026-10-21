City, non solo sanzioni: l'ente regolatore inglese può imporre la cessione del club

La Commissione indipendente che ha stabilito come il Manchester City abbia effettivamente violato le regole della Premier League chiede ora che gli sia affidato pieno potere per decidere, qualora la sua tesi fosse confermata, di forzare l’attuale proprietà a cedere il controllo del club inglese. David Kogan, questo il nome del presidente della Commissione indipendente, ha confermato al podcast The Rest Is Football, come sia prematuro parlare di qualsiasi azione che l’ente che guida avrebbe potuto intraprendere mentre era in corso la procedura di appello, ma ha confermato come la Commissione disponga di pieni poteri per imporre all’attuale proprietà del Manchester City di vendere le sue quote.

«Abbiamo il potere di chiedere a un proprietario di farsi da parte rispetto a un club se riteniamo che lo gestisca in un modo che non sia né adeguato, né corretto, né improntato alla correttezza – ha dichiarato Kogan –. Si possono rifiutare? No, no, no. Abbiamo il potere assoluto di farlo». Nel frattempo si attendono tutti i giudizi e i materiali della difesa prima di intraprendere qualsiasi percorso relativo alla questione, come confermato dallo stesso Kogan: «Non mi lascerò spingere a esprimere alcun giudizio su questa vicenda finché non avremo visto tutte queste questioni ricevere una risposta. A quel punto dovremo decidere se avviare una nostra indagine e giungere a una conclusione al riguardo, nonché stabilire che cosa faremo. Anticipare tutto questo sarebbe un errore colossale». Attualmente il club di Manchester è controllato dall’Abu Dhabi United Group, un veicolo di investimento di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed al-Nahyan, membro della famiglia reale di Abu Dhabi.