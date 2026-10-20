Calcioscommesse in Turchia, squalificati 147 dirigenti: c'è anche il presidente del Trabzonspor

Dall’istruttoria è emerso che 147 dei 448 soggetti esaminati hanno effettivamente violato le disposizioni federali, ricevendo una sospensione di 45 giorni . Durante questo periodo, i dirigenti sanzionati non potranno svolgere le proprie funzioni nell’ambito del calcio. Tra i nomi più importanti figura quello di Ertugrul Dogan , presidente del Trabzonspor , una delle società storiche della Süper Lig, il massimo campionato turco. Anche il numero uno del club è stato colpito da una sospensione di 45 giorni, secondo quanto riportato nella decisione dell’organismo disciplinare.

Nuovo capitolo dello scandalo scommesse che ha travolto il calcio turco. La commissione disciplinare della Federazione calcistica turca (TFF) ha disposto la sospensione per 45 giorni di 147 tra dirigenti ed ex dirigenti di club, riconosciuti responsabili di aver violato le norme federali che regolano le attività legate alle scommesse. La decisione è stata adottata martedì dal Professional Football Disciplinary Board (PFDK), l’organismo disciplinare della Federcalcio turca, al termine dell’esame delle posizioni di 448 persone segnalate dalla Federazione per aver presumibilmente effettuato scommesse mentre ricoprivano incarichi all’interno delle società calcistiche.

Per le restanti 301 persone coinvolte nel procedimento, invece, il PFDK ha deciso di non applicare alcuna sanzione, ritenendo insufficienti gli elementi raccolti per giustificare un provvedimento disciplinare. L’indagine rappresenta un ulteriore sviluppo dell’inchiesta avviata dalla Federazione turca per contrastare le violazioni delle regole sulle scommesse nel calcio professionistico. Già a settembre, la TFF aveva annunciato la sospensione provvisoria di 448 dirigenti ed ex dirigenti, che nei cinque anni precedenti avevano ricoperto incarichi nei club delle prime due divisioni nazionali.

Secondo quanto comunicato allora dalla Federazione, i soggetti deferiti erano risultati coinvolti in attività di scommessa durante il periodo in cui svolgevano funzioni dirigenziali. Il successivo procedimento disciplinare ha quindi consentito di esaminare le singole posizioni e distinguere i casi per i quali sono state accertate violazioni da quelli privi di elementi sufficienti per procedere.

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli che la Federcalcio turca ha progressivamente rafforzato dopo lo scandalo esploso lo scorso anno. Le indagini avevano già interessato numerosi protagonisti del sistema calcistico nazionale, portando alla sospensione di 149 arbitri e 1.024 calciatori, con provvedimenti di durata variabile in relazione alle violazioni contestate.