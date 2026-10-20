Il sindaco Lo Russo sull'Olimpico Grande Torino: «Senza proposta siamo pronti al bando»

«Siamo agli sgoccioli del tempo utile e qualora non arrivasse la proposta nei tempi previsti, gli uffici sono già pronti a fare il bando di concessione», ha dichiarato il primo cittadino nel corso della consueta diretta radiofonica del martedì, tornando sulla questione dello stadio attualmente utilizzato dal Torino.

Al centro della vicenda c’è il piano che il club granata aveva annunciato di voler sviluppare in collaborazione con il Politecnico di Torino, con l’obiettivo di definire una proposta per il futuro dell’impianto. Un progetto del quale l’amministrazione comunale attende ancora la formalizzazione e che rappresenta un passaggio decisivo per stabilire le prospettive di gestione dello stadio.

«Siamo in attesa di ricevere quanto ci era stato annunciato», ha ribadito Lo Russo, ricordando come il Comune abbia già concesso alla società una proroga proprio per consentire il completamento delle attività di progettazione. «Abbiamo degli obblighi di legge e in questi mesi la proroga alla società è stata concessa in virtù del tempo necessario a realizzare la progettazione che ci avevano appunto annunciato», ha spiegato il sindaco.

La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026, termine entro il quale il Torino dovrà formalizzare la propria proposta. In assenza di un progetto presentato nei tempi previsti, il Comune procederà con la predisposizione del bando pubblico per la concessione dello Stadio Olimpico Grande Torino, aprendo così una nuova fase per il futuro dell’impianto.

La questione assume particolare importanza per il club granata, che attualmente utilizza lo stadio di proprietà comunale in regime di concessione. L’eventuale pubblicazione di un bando aprirebbe la possibilità di assegnare la gestione dell’impianto attraverso una procedura competitiva, senza che il Torino possa contare su un rinnovo automatico dell’attuale rapporto con l’amministrazione.