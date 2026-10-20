Il sindaco Lo Russo sull'Olimpico Grande Torino: «Senza proposta siamo pronti al bando»

Il Comune di Torino torna a sollecitare il club di Urbano Cairo sul futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. Il sindaco Stefano Lo Russo ha ribadito che l’amministrazione comunale è pronta ad avviare una procedura di gara per la concessione dell’impianto, qualora la società granata non dovesse presentare entro i termini stabiliti il progetto annunciato nei mesi scorsi.
«Siamo agli sgoccioli del tempo utile e qualora non arrivasse la proposta nei tempi previsti, gli uffici sono già pronti a fare il bando di concessione», ha dichiarato il primo cittadino nel corso della consueta diretta radiofonica del martedì, tornando sulla questione dello stadio attualmente utilizzato dal Torino.
Al centro della vicenda c’è il piano che il club granata aveva annunciato di voler sviluppare in collaborazione con il Politecnico di Torino, con l’obiettivo di definire una proposta per il futuro dell’impianto. Un progetto del quale l’amministrazione comunale attende ancora la formalizzazione e che rappresenta un passaggio decisivo per stabilire le prospettive di gestione dello stadio.
«Siamo in attesa di ricevere quanto ci era stato annunciato», ha ribadito Lo Russo, ricordando come il Comune abbia già concesso alla società una proroga proprio per consentire il completamento delle attività di progettazione. «Abbiamo degli obblighi di legge e in questi mesi la proroga alla società è stata concessa in virtù del tempo necessario a realizzare la progettazione che ci avevano appunto annunciato», ha spiegato il sindaco.
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026, termine entro il quale il Torino dovrà formalizzare la propria proposta. In assenza di un progetto presentato nei tempi previsti, il Comune procederà con la predisposizione del bando pubblico per la concessione dello Stadio Olimpico Grande Torino, aprendo così una nuova fase per il futuro dell’impianto.
La questione assume particolare importanza per il club granata, che attualmente utilizza lo stadio di proprietà comunale in regime di concessione. L’eventuale pubblicazione di un bando aprirebbe la possibilità di assegnare la gestione dell’impianto attraverso una procedura competitiva, senza che il Torino possa contare su un rinnovo automatico dell’attuale rapporto con l’amministrazione.
Il messaggio di Lo Russo è dunque chiaro: il Comune è disposto a valutare la proposta del Torino, ma non intende concedere ulteriori rinvii senza un progetto formalizzato. La decisione sul futuro dell’Olimpico Grande Torino si avvicina così a un passaggio cruciale, con poco più di due mesi a disposizione della società di Urbano Cairo per presentare il proprio piano.
Il termine del 31 dicembre non è dunque soltanto una scadenza indicativa: coincide con il limite previsto per l’utilizzo temporaneo dell’impianto da parte del Torino, successivo alla scadenza della concessione originaria del 30 giugno 2025. Il club aveva già manifestato nell’aprile 2026 il proprio interesse a presentare una proposta di partenariato pubblico-privato, ma il documento definitivo non è ancora arrivato sul tavolo dell’amministrazione.