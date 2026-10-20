PIF ripiana i debiti dell'Al Nassr: l'obiettivo è cedere il club a RedBird e CR7

Secondo quanto riportato da Semafor, che cita fonti a conoscenza della situazione, PIF starebbe coinvolgendo alcune società presenti nel proprio portafoglio di partecipazioni per strutturare una serie di accordi di sponsorizzazione destinati a migliorare i conti dell’Al Nassr. Un’operazione che permetterebbe di alleggerire l’indebitamento del club e rendere più agevole il suo passaggio nelle mani di nuovi investitori.

Il Public Investment Fund (PIF), fondo sovrano dell’Arabia Saudita, è al lavoro per ripianare 800 milioni di riyal (circa 213 milioni di dollari) di debiti dell’ Al Nassr , il club della Saudi Pro League nel quale milita Cristiano Ronaldo . L’obiettivo è rafforzare la situazione economico-finanziaria della società per favorirne la cessione a un consorzio di investitori guidato da RedBird Capital Partners , il fondo statunitense di Gerry Cardinale proprietario del Milan .

Le trattative si troverebbero comunque ancora in una fase preliminare. Una fonte vicina al PIF ha definito l’interesse di RedBird «iniziale», sottolineando come non vi siano garanzie sul raggiungimento di un accordo . Anche i termini economici e la futura distribuzione delle quote potrebbero subire modifiche.

Nell’operazione potrebbe avere un ruolo diretto anche Cristiano Ronaldo , che non sarebbe soltanto il principale protagonista sportivo della squadra, ma potrebbe diventare uno dei suoi azionisti. Il fuoriclasse portoghese dovrebbe infatti rilevare una partecipazione del 20%, mentre tra gli altri potenziali investitori figurerebbe anche Saudi Media Company (SMC), società privata con sede a Riad attiva nei settori dei media, dello sport e dell’intrattenimento.

RedBird avrebbe già incontrato almeno due volte i rappresentanti del PIF per discutere l’acquisizione di una partecipazione del 70% nell’Al Nassr. Il fondo di Cardinale, insieme ai propri partner, sarebbe disposto a investire circa un miliardo di riyal (267 milioni di dollari) per rilevare la quota, un importo che implicherebbe una valutazione complessiva del club di circa 381 milioni di dollari.

L’operazione si inserirebbe nella più ampia strategia di privatizzazione dei club sauditi, avviata dal governo dopo anni di ingenti investimenti per aumentare la competitività e la visibilità internazionale della Saudi Pro League. Nel solo 2023, l’Arabia Saudita aveva speso circa 900 milioni di dollari per portare nel campionato campioni come Ronaldo, Neymar e Karim Benzema.

Dopo quella fase di forte espansione, il Regno punta ora ad attrarre capitali privati, anche stranieri, per sostenere la crescita delle società e ridurne la dipendenza dai finanziamenti pubblici. Un primo esempio è arrivato nell’agosto 2026, quando PIF ha ceduto il 70% dell’Al Hilal a Kingdom Holding, società di investimento del principe Alwaleed bin Talal, attraverso un’operazione che ha attribuito al club una valutazione di circa 1,4 miliardi di riyal.

La possibile cessione dell’Al Nassr a RedBird e ai suoi partner rappresenterebbe dunque un altro tassello di questa strategia, con il coinvolgimento diretto di Cristiano Ronaldo non soltanto come calciatore, ma anche come investitore nel futuro del club.