Dove vedere Napoli Bodo Glimt in tv – La Champions League è su Sky

La sfida tra Napoli e Bodø/Glimt sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 252, come indicato dalla programmazione dell’emittente. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, con telecronaca affidata a Riccardo Gentile e commento tecnico di Luca Marchegiani.

La pay-tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League 2026/27, accompagnando gli appassionati lungo tutta la stagione europea, dalla fase campionato agli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

La programmazione di Sky comprende le sfide delle quattro formazioni italiane impegnate nella competizione – Inter, Napoli, Roma e Como – oltre ai principali incontri tra le grandi squadre europee. L’offerta è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e collegamenti dagli stadi, oltre alla possibilità di seguire più incontri contemporaneamente attraverso Diretta Gol.

La copertura delle competizioni UEFA comprende inoltre tutte le partite di Europa League e Conference League, confermando Sky come uno dei principali punti di riferimento per seguire il calcio europeo.

Dove vedere Napoli Bodo Glimt in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Napoli Bodo Glimt sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Per accedere alla trasmissione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione Sky Go, disponibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, effettuando l’accesso con le proprie credenziali.

In questo modo sarà possibile seguire la partita anche lontano dal televisore, senza perdere gli appuntamenti della Champions League.

Dove vedere Napoli Bodo Glimt in tv e streaming gratis

Napoli Bodo Glimt non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Sky, così come gli altri incontri delle squadre italiane trasmessi dall’emittente nella Champions League 2026/27.

La programmazione in chiaro riguarda invece una selezione di incontri tra formazioni straniere, con una partita per giornata. Per seguire il Napoli in diretta sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto.