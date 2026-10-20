L'ipotesi shock per il Manchester City: due anni in Championship con una maxi penalità

Il Manchester City continua a fare i conti con le conseguenze del procedimento relativo alle violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Dopo la decisione della commissione indipendente, che alla fine di settembre ha riconosciuto il club colpevole della grande maggioranza delle 115 infrazioni contestate, resta ancora da definire l’entità delle sanzioni, mentre la società ha presentato ricorso nel tentativo di ribaltare il verdetto.
Una vicenda che rischia di avere conseguenze senza precedenti per il calcio inglese, considerando la gravità delle irregolarità contestate e le possibili ripercussioni sugli equilibri sportivi ed economici del campionato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, che cita fonti vicine al procedimento, starebbe prendendo forma uno scenario particolarmente severo, anche se al momento non esiste ancora una decisione ufficiale sulle misure da adottare.
Calcio e Finanza
Continua a leggere
Crea il tuo account gratuito per leggere questo articolo e gli altri contenuti riservati agli utenti registrati di Calcio e Finanza.Registrati gratis
Hai già un account? Accedi