Fuori dal gioco: 25 anni di Juventus, dai bilanci al Creator Lab, raccontati in un romanzo

«Volevo provare a raccontare una storia di amicizia e crescita personale, intrecciandola con la storia sportiva della Juventus e l’evoluzione del suo modello di business. Un esperimento rischioso, ma affascinante». Nasce così Fuori dal gioco , ambientato tra il 2000 e il 2026. Mic ha quindici anni e vive ogni partita della Juventus come una questione personale. Se la squadra perde, il suo umore precipita. A scuola, intanto, fatica soprattutto in ragioneria.

Molti libri dedicati al calcio raccontano storie vere: biografie di grandi campioni, imprese delle squadre, partite memorabili. Fabrizio Bava , professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Torino e autore di Come leggere i bilanci del calcio, ha scelto un percorso diverso: scrivere un romanzo di formazione, con personaggi di fantasia e una trama che si sviluppa nell’arco di venticinque anni.

Nel romanzo emerge una considerazione: una buona strategia industriale non basta a compensare costi sportivi spinti oltre il sostenibile. «Ho cercato di inserire i numeri nella vita dei personaggi: conversazioni tra amici, lezioni, discussioni dopo le partite. I bilanci e gli avvenimenti sportivi ed economici sono reali; la storia di Mic è frutto della fantasia».

Il nuovo logo del 2017 e il Juventus Creator Lab del 2024 segnano altri passaggi verso il modello di una media company: la Juventus produce contenuti e intrattenimento anche lontano dal campo. Mic segue questa evoluzione leggendo i bilanci reali del club e interrogandosi sulle contraddizioni. Gli investimenti in infrastrutture hanno creato nuove opportunità, senza impedire perdite rilevanti e ripetuti aumenti di capitale.

Un’altra storia, altrettanto importante, attraversa il romanzo: la trasformazione economica della Juventus. All’inizio degli anni Duemila il club investe soprattutto nei calciatori. Arrivano poi la quotazione in Borsa , gli investimenti immobiliari e il nuovo stadio, inaugurato nel 2011. Seguono il J Museum , la Continassa , il centro di allenamento, il J Medical e il J Hotel . È un percorso che punta a valorizzare il marchio, diversificare i ricavi e ridurre la dipendenza dai risultati sportivi.

Suo padre, anche lui juventino, gli mette in mano il bilancio del club e gli suggerisce di cercare in quelle pagine ciò che studia sui libri. Mic pensa che, di questo passo, suo padre proverà a fargli amare la chimica con l’etichetta dell’acqua Lete. Eppure l’idea funziona: ricavi, costi e investimenti acquistano un significato concreto. Quella scoperta lo accompagnerà fino all’università e all’insegnamento.

Spazio anche alla vicenda delle plusvalenze e al procedimento di giustizia sportiva del 2023. Una domanda ancora discussa dai tifosi attraversa quelle pagine: perché, fra i club coinvolti nel procedimento sulle plusvalenze, soltanto la Juventus è stata penalizzata? Mic esamina le motivazioni delle decisioni e ne discute con amici e tifosi. Le sue competenze di docente convivono con la difficoltà di mantenere la lucidità quando è coinvolta la squadra che ama.

È uno dei punti in cui autore e protagonista si avvicinano maggiormente. Il tema centrale del romanzo emerge già dall’epigrafe: «La passione ti fa battere il cuore. L’ossessione pretende il resto». Dalla delusione di Perugia alle notti di Champions League, da Calciopoli ai nove scudetti consecutivi, Mic cresce insieme alla Juventus. Chi ha vissuto quelle stagioni ritroverà partite ed emozioni, magari chiedendosi dove fosse mentre il protagonista seguiva una partita al pub con gli amici.

I lettori più giovani potranno scoprire alcuni dei momenti che hanno segnato l’ultimo quarto di secolo bianconero. La finale di Champions League persa contro il Barcellona nel 2015 è uno dei suoi momenti di crisi. Mic fatica a superare la delusione e l’amico Liam gli presta un libro preso in biblioteca: Febbre a 90’ di Nick Hornby. Leggendo la storia di un uomo che vive il calcio come un’ossessione, Mic si riconosce più di quanto vorrebbe.

Il libro lo costringe a interrogarsi su quanto spazio stia lasciando al resto della propria vita. Intanto, nella vita di Mic trovano spazio l’amicizia, l’amore, l’insegnamento, il volontariato e la scrittura. La Juventus resta una passione, ma perde il potere di decidere ogni sua giornata. Le due storie condividono così un tema: la ricerca dell’equilibrio. Per il club significa conciliare

competitività sportiva e sostenibilità economica; per Mic, imparare a coltivare ciò che ama senza esserne dominato.

Fuori dal gioco è disponibile su Amazon a partire da oggi, martedì 20 ottobre 2026, in formato cartaceo ed ebook.