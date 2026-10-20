Come si gestisce un'associazione sportiva: normative e qualche consiglio

Per questo sarebbe preferibile utilizzare il gestionale per le associazioni sportive . Un unico strumento può riunire anagrafiche dei soci, tesseramenti, quote, scadenze, dati relativi alle attività e informazioni amministrative. Chi gestisce l’associazione trova così più rapidamente ciò che cerca e riduce il rischio di dimenticare un rinnovo, una quota o un adempimento.

Non solo, è necessario registrare entrate e uscite, organizzare la documentazione contabile e distinguere correttamente le diverse attività che svolge. Quando aumentano gli iscritti e le attività, gestire tutto con fogli di calcolo, documenti separati e archivi cartacei diventa facilmente dispersivo.

La parte sportiva procede insieme a numerose attività amministrative. Il direttivo deve tenere aggiornato l’elenco dei soci, gestire i tesseramenti presso la federazione, la disciplina sportiva associata o l’ente di promozione di riferimento e verificare il pagamento delle quote. A questo si aggiungono i rapporti con allenatori, istruttori e altri collaboratori, compresi i compensi destinati ai lavoratori sportivi.

All’interno di una gestione di una associazione sportiva ci sono soci, tesseramenti, quote, collaboratori, documenti e responsabilità amministrative. Si procede con procedure chiare, strumenti adeguati e una conoscenza delle regole che disciplinano lo sport dilettantistico. Facciamo chiarezza di seguito.

Il software non sostituisce il lavoro del consiglio direttivo né quello del commercialista o degli altri professionisti che seguono gli aspetti fiscali; aiuta però a costruire un’organizzazione ordinata, soprattutto quando l’associazione cresce e aumenta il numero delle persone coinvolte.

Come si identifica una associazione sportiva italiana

La natura di un’associazione sportiva dilettantistica trova un riferimento preciso nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Il decreto legislativo 39/2021 ha istituito il Registro presso il Dipartimento per lo Sport. Al suo interno figurano le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, didattica o formativa nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’iscrizione certifica la natura dilettantistica dell’ente per gli effetti previsti dall’ordinamento.

Per entrare nel Registro, l’associazione segue la procedura attraverso l’organismo sportivo che l’ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi. Il sistema identifica l’ente attraverso il codice fiscale e raccoglie i dati necessari alla sua gestione. Dal 2025, inoltre, un comitato permanente verifica la conformità degli statuti delle ASD e delle SSD ai principi fondamentali del CONI e del CIP per le nuove domande di iscrizione.

Normative e direttive

Il riferimento centrale è la riforma dello sport, introdotta dal decreto legislativo 36/2021 e successivamente modificata. Dal 1° luglio 2023 la disciplina del lavoro sportivo è entrata nella sua fase operativa definitiva e ha introdotto un quadro organico per rapporti di lavoro, aspetti contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali.

La normativa individua diverse figure come lavoratori sportivi: tra queste troviamo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Rientrano inoltre nella categoria altri tesserati che svolgono, dietro compenso, mansioni necessarie all’attività sportiva secondo i regolamenti della disciplina. La legge esclude le mansioni esclusivamente amministrativo-gestionali.