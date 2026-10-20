Nasce il Pallone d'Oro All Time: Messi, Van Basten, Ronaldo e Platini tra i candidati

Il primo Pallone d’Oro della storia è stato assegnato nel 1956 all’inglese Stanley Matthews, e a 70 anni di distanza è stato sarà consegnato il Pallone d’Oro di tutti i tempi. Un premio parallelo all’edizione canonica di quest’anno deciso dagli organizzatori in potranno votare i tifosi di tutto il mondo (pagando un gettone simbolico di 1 euro per ogni voto espresso sul sito ufficiale e che può essere ripetuto all’infinito).

Il tempo della votazione durerà solamente una settimana, fino a martedì 27 ottobre alle 23.59 (orario di Parigi), e i candidai sono tutti i calciatori che hanno vinto il Pallone d’Oro almeno due volte in carriera. Per l’occasione i tifosi potranno votare non solo il giocatore ma scegliere anche l’annata in cui ha ricevuto il riconoscimento personale, così da eleggere di conseguenza la migliore annata di quello che diventerà il B.O.A.T., il Ballon d’Or of All Time.