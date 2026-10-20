Di questa cifra, l’attaccante dell’Al Nassr percepirà per questa stagione 250 milioni di dollari dal contratto con l’Al Nassr – cifra che include anche bonus e accordi commerciali legati al club – a cui si aggiungono 50 milioni derivanti da sponsorizzazioni con marchi globali come Nike, Binance e Herbalife. Inoltre, il portoghese ha un patrimonio netto stimato di 1,2 miliardi di dollarie un solido portafoglio di investimenti che lo terrà impegnato, tra cui partecipazioni azionarie in startup come Perplexity e Whoop, nonché il suo marchio personale CR7, che comprende abbigliamento, profumi e hotel, tra gli altri prodotti

A completare il podio, dove l’anno scorso era presente Karim Benzema (tutt’ora svincolato dopo la sua esperienza in Arabia Saudita) c’è Kylian Mbappé che sale così di una posizione grazie ai suoi stimati 100 milioni di dollari fra campo (70 milioni) e sponsor (30 milioni).

Balzo in alto anche per Lamine Yamal che nel 2025 era entrato in top 10 e ora si trova sesto posto con 55 milioni (aumento di 12 milioni in un anno), dietro a Erling Haaland e Vinicius Junior – anche loro scalati in avanti di una posizione dopo l’uscita di scena di Benzema – e con un compenso annuale in crescita, rispettivamente, di 5 e 16 milioni di dollari.

A sostituire il francese in questa speciale classifica è un altro attaccante come Harry Kane, che ha da poco trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco. Il capitano dell’Inghilterra nel 2026/27 ha un compenso stimato totale di 42 milioni di dollari (29 dal campo e 13 da sponsor). L’unico presente in questa top 10 che ha perso posizioni e anche una parte di compenso annuale, pari a 15 milioni, rispetto alla scorsa annata è Mohamed Salah, complice il suo trasferimento in Turchia al Trabzonspor dove è ripartito in seguito alla scadenza del suo contratto con il Liverpool.