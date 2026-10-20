Ancora una volta è Cristiano Ronaldo il calciatore più pagato nell’intero panorama mondiale. Secondo quanto riportato da Forbes, il fuoriclasse portoghese guida ancora una volta la classifica dei calciatori più pagati al mondo, con guadagni complessivi stimati ai 300 milioni di dollari, 20 milioni in più rispetto al 2025.
Di questa cifra, l’attaccante dell’Al Nassr percepirà per questa stagione 250 milioni di dollari dal contratto con l’Al Nassr – cifra che include anche bonus e accordi commerciali legati al club – a cui si aggiungono 50 milioni derivanti da sponsorizzazioni con marchi globali come Nike, Binance e Herbalife. Inoltre, il portoghese ha un patrimonio netto stimato di 1,2 miliardi di dollarie un solido portafoglio di investimenti che lo terrà impegnato, tra cui partecipazioni azionarie in startup come Perplexity e Whoop, nonché il suo marchio personale CR7, che comprende abbigliamento, profumi e hotel, tra gli altri prodotti
Il totale consolida CR7 al primo posto tra i calciatori più pagati per la settima volta negli ultimi 11 anni, davanti al rivale di sempre Lionel Messi, che in questa speciale classifica si conferma al secondo posto con 145 milioni, in crescita rispetto ai 130 milioni dello scorso anno. La Pulga, appena ritiratasi dalla nazionale argentina, percepisce più dagli sponsor (75 milioni) che dal contratto in essere con l’Inter Miami di 70 milioni.
A completare il podio, dove l’anno scorso era presente Karim Benzema (tutt’ora svincolato dopo la sua esperienza in Arabia Saudita) c’è Kylian Mbappé che sale così di una posizione grazie ai suoi stimati 100 milioni di dollari fra campo (70 milioni) e sponsor (30 milioni).
Balzo in alto anche per Lamine Yamal che nel 2025 era entrato in top 10 e ora si trova sesto posto con 55 milioni (aumento di 12 milioni in un anno), dietro a Erling Haaland e Vinicius Junior – anche loro scalati in avanti di una posizione dopo l’uscita di scena di Benzema – e con un compenso annuale in crescita, rispettivamente, di 5 e 16 milioni di dollari.
A sostituire il francese in questa speciale classifica è un altro attaccante come Harry Kane, che ha da poco trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco. Il capitano dell’Inghilterra nel 2026/27 ha un compenso stimato totale di 42 milioni di dollari (29 dal campo e 13 da sponsor). L’unico presente in questa top 10 che ha perso posizioni e anche una parte di compenso annuale, pari a 15 milioni, rispetto alla scorsa annata è Mohamed Salah, complice il suo trasferimento in Turchia al Trabzonspor dove è ripartito in seguito alla scadenza del suo contratto con il Liverpool.
I calciatori più pagati nel 2026 – La top 10
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 300 milioni di dollari
- Lionel Messi (Inter Miami): 145 milioni di dollari
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 100 milioni di dollari
- Erling Haaland (Manchester City): 85 milioni di dollari
- Vinicius Jr. (Real Madrid): 76 milioni di dollari
- Lamine Yamal (Barcellona): 55 milioni di dollari
- Sadio Mané (Al Nassr): 54 milioni di dollari
- Jude Bellingham (Real Madrid): 45 milioni di dollari
- Harry Kane (Bayern Monaco): 42 milioni di dollari
- Mohamed Salah (Trabzonspor): 40 milioni di dollari
È bene sottolineare come queste cifre derivino da stime di Forbes relative ai guadagni per la stagione 2026-27, compresivi di stipendi base, bonus e, in alcuni casi, degli accordi con i club relativi ai diritti d’immagine. Per Lionel Messi, che gioca secondo il calendario annuale della MLS, la cifra relativa ai guadagni sul campo si riferisce ai suoi compensi del 2026.
Le stime dei guadagni fuori dal campo comprendono, invece, i ricavi annuali in contanti derivanti da sponsorizzazioni, licenze, apparizioni ed oggetti da collezione, oltre ai rendimenti in contanti provenienti da eventuali attività commerciali nelle quali l’atleta detiene una partecipazione significativa. Nel caso di alcuni giocatori, come Messi e Cristiano Ronaldo, si ritiene che gli sponsor dei club o delle leghe contribuiscano a finanziare i loro contratti da calciatori; tale valore è incluso nelle stime dei guadagni sul campo.
Tutte le cifre sono convertite in dollari statunitensi utilizzando il tasso di cambio attuale. In questa classifica, Forbes non include i redditi da investimenti, come gli interessi o i dividendi, ma tiene conto dei proventi derivanti dalla vendita di partecipazioni azionarie da parte degli atleti. Infine, non vengono sottratte le imposte né le commissioni degli agenti e le commissioni di trasferimento sono escluse.