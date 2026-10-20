Gli Arnault sempre più saldi alla guida del Paris FC: Antoine sarà il nuovo presidente

Pierre Ferracci è pronto a lasciare in anticipo il Paris FC. Ad annunciarlo, secondo quanto riporta L’Equipe, è stato lui stesso durante la serata dedicata agli sponsor del club avvenuta ieri. Il dirigente francese lascerà così la presidenza della società che ha rilevato nel giugno 2012 a Antoine Arnault, figlio di Bernard, e rappresentante della famiglia che controlla l’impero del lusso LVHM, azionista di maggioranza del Paris FC.
Con l’uscita di scena di Ferracci, che rimarrà come presidente onorario, si accelera su un piano che prevedeva l’uscita di scena dell’ex patron per fine stagione. Contestualmente, come previsto dall’accordo siglato con la famiglia Arnault e Red Bull nel novembre 2024, Ferracci cede le proprie quote del club, pari al 29,8% del capitale, ad Agache Sport, la holding sportiva controllata da LVMH che salirà così all’82,2%, mentre il colosso delle bibite energetiche rimarrà al 10,6%. Il resto delle azioni è sotto il controllo di alcuni piccoli azionisti.
«È il momento giusto per me per passare il testimone – ha dichiarato Pierre Ferracci al L’Equipe –. Antoine Arnault è pronto. Negli ultimi due anni si è impegnato molto nella gestione, soprattutto in quella sportiva. Il club è in buone mani e sono contento di fare questo annuncio mentre si trova ai vertici della classifica. Spero che sarà così anche il 9 novembre. Me ne vado senza nostalgia e con grande serenità».
Questo passaggio di quote e le dimissioni da presidente di Ferracci dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione del Paris FC in programma lunedì 9 novembre. Si tratta della fine di un’era durata 20 anni per il secondo club della capitale che sta affrontando una stagione da protagonista in Ligue 1 dopo un primo anno, comunque positivo, di naturale ambientamento nella massima serie del calcio francese.
In 14 anni di presidenza, Ferracci ha contribuito all’importante sviluppo aziendale del Paris FC, dotando il club di un centro di allenamento a Orly, vedendo la squadra passare dalla terza divisione del calcio francese alla Ligue 1 nel 2025-2026, 46 anni dopo la sua ultima stagione nella massima serie, e lo ha venduto al gruppo più importante nel mondo del lusso controllato da uno degli uomini più ricchi del mondo, che si può anche appoggiare al supporto di Red Bull.
Infine, Ferracci è stato anche una figura trainante nello sviluppo della squadra femminile, dopo la fusione nel 2017 con il club Juvisy Essonne. Oggi, la squadra femminile del Paris FC disputa la Champions League ed è il secondo miglior club francese, alle spalle del Lione.