Gli Arnault sempre più saldi alla guida del Paris FC: Antoine sarà il nuovo presidente

Pierre Ferracci è pronto a lasciare in anticipo il Paris FC . Ad annunciarlo, secondo quanto riporta L’Equipe, è stato lui stesso durante la serata dedicata agli sponsor del club avvenuta ieri. Il dirigente francese lascerà così la presidenza della società che ha rilevato nel giugno 2012 a Antoine Arnault , figlio di Bernard, e rappresentante della famiglia che controlla l’impero del lusso LVHM , azionista di maggioranza del Paris FC.

«È il momento giusto per me per passare il testimone – ha dichiarato Pierre Ferracci al L’Equipe –. Antoine Arnault è pronto. Negli ultimi due anni si è impegnato molto nella gestione, soprattutto in quella sportiva. Il club è in buone mani e sono contento di fare questo annuncio mentre si trova ai vertici della classifica. Spero che sarà così anche il 9 novembre. Me ne vado senza nostalgia e con grande serenità».

Questo passaggio di quote e le dimissioni da presidente di Ferracci dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione del Paris FC in programma lunedì 9 novembre. Si tratta della fine di un’era durata 20 anni per il secondo club della capitale che sta affrontando una stagione da protagonista in Ligue 1 dopo un primo anno, comunque positivo, di naturale ambientamento nella massima serie del calcio francese.