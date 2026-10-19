La UEFA torna ad attaccare la FIFA: entro il 2 novembre i documenti sulla governance

Durante la discussione, durata circa tre ore, del Consiglio FIFA, il presidente Gianni Infantino si è scusato per il piano relativo alla cessione di quote dei ricavi dei Mondiali , ma non ha pubblicato i documenti legati alla proposta. Secondo quanto ricostruito da BBC Sport , il segretario generale della UEFA, Theodore Theodoridis , ha dichiarato che la FIFA non ha risposto a «diverse questioni fondamentali. Ogni rifiuto di divulgare informazioni o documenti dovrebbe essere motivato singolarmente, con una spiegazione chiara delle ragioni specifiche alla base della decisione», si legge nella lettera.

La UEFA ha chiesto alla FIFA di rendere pubblici alcuni documenti importanti relativi alla sua governance e ai processi decisionali entro il 2 novembre . Si è tenuta giovedì scorso la riunione del Consiglio FIFA a Zurigo, trasformandosi in un concorso acceso tra il presidente Infantino e le federazioni che contestano la gestione, a pochi mesi dalle elezioni a Rabat.

Le richieste di chiarimento alla FIFA

La UEFA ha inoltre inviato un documento di otto pagine in cui elenca una serie di dubbi e preoccupazioni. Uno dei temi principali è il progetto della FIFA Forward Enterprise, poi accantonato da Infantino in seguito alle proteste. Il piano era stato promosso dal presidente Gianni Infantino per creare una nuova società commerciale, separata dalla FIFA, e trasformare le principali competizioni calcistiche in beni per capitali privati.

Al centro delle contestazioni anche altre questioni controverse, tra cui la revoca della squalifica ai Mondiali dello statunitense Balogun, l’assegnazione del Premio FIFA per la Pace a Donald Trump e i finanziamenti destinati alle federazioni nazionali.

Nella lettera, la UEFA ha spiegato che il ritiro della proposta FFE e l’annuncio di possibili riforme non sono sufficienti a chiarire come siano state prese le decisioni. «Il ritiro della proposta FFE, il riconoscimento degli errori e l’annuncio di “possibili riforme della governance” non rispondono alla domanda su come siano state prese le decisioni in questione né sul perché il Consiglio FIFA non sia stato coinvolto nella fase appropriata», si legge nella lettera. La UEFA ha inoltre chiesto alla FIFA di motivare ogni eventuale rifiuto di consegnare i documenti. «Ogni rifiuto di divulgare informazioni o documenti dovrebbe essere giustificato singolarmente, con una spiegazione chiara delle ragioni specifiche alla base della decisione», prosegue il documento.

La UEFA ha poi sottolineato la validità delle decisioni: «Queste domande richiedono risposte ora. Non possono essere rinviate alla prossima riunione del Consiglio FIFA, né le future riforme della governance possono sostituire il controllo sulle decisioni già prese e la necessità di renderne conto».

Tali domande erano già state poste a Gianni Infantino nella riunione della scorsa settimana, ma non si era esposto a riguardo. Vista la mancata risposta di Infantino, la presidente della Football Association inglese, Debbie Hewitt, che è anche vicepresidente della FIFA, ha dichiarato: «Se non risponde a queste domande, non è idoneo a essere presidente della FIFA».

Tuttavia, la UEFA non ha specificato quali misure intenda adottare nel caso in cui la FIFA non rispetti la scadenza del 2 novembre e nonostante le critiche e le richieste di dimissioni, Infantino cercherà di ottenere il quarto mandato consecutivo alla guida dell’organizzazione. Le elezioni sono programmate il 18 Marzo a Rabat in Marocco.