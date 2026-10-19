La UEFA torna ad attaccare la FIFA: entro il 2 novembre i documenti sulla governance

La UEFA ha chiesto alla FIFA di rendere pubblici alcuni documenti importanti relativi alla sua governance e ai processi decisionali entro il 2 novembre. Si è tenuta giovedì scorso la riunione del Consiglio FIFA a Zurigo, trasformandosi in un concorso acceso tra il presidente Infantino e le federazioni che contestano la gestione, a pochi mesi dalle elezioni a Rabat.
Durante la discussione, durata circa tre ore, del Consiglio FIFA, il presidente Gianni Infantino si è scusato per il piano relativo alla cessione di quote dei ricavi dei Mondiali, ma non ha pubblicato i documenti legati alla proposta. Secondo quanto ricostruito da BBC Sport, il segretario generale della UEFA, Theodore Theodoridis, ha dichiarato che la FIFA non ha risposto a «diverse questioni fondamentali. Ogni rifiuto di divulgare informazioni o documenti dovrebbe essere motivato singolarmente, con una spiegazione chiara delle ragioni specifiche alla base della decisione», si legge nella lettera.
Le richieste di chiarimento alla FIFA
La UEFA ha inoltre inviato un documento di otto pagine in cui elenca una serie di dubbi e preoccupazioni. Uno dei temi principali è il progetto della FIFA Forward Enterprise, poi accantonato da Infantino in seguito alle proteste. Il piano era stato promosso dal presidente Gianni Infantino per creare una nuova società commerciale, separata dalla FIFA, e trasformare le principali competizioni calcistiche in beni per capitali privati.
Al centro delle contestazioni anche altre questioni controverse, tra cui la revoca della squalifica ai Mondiali dello statunitense Balogun, l’assegnazione del Premio FIFA per la Pace a Donald Trump e i finanziamenti destinati alle federazioni nazionali.
Nella lettera, la UEFA ha spiegato che il ritiro della proposta FFE e l’annuncio di possibili riforme non sono sufficienti a chiarire come siano state prese le decisioni. «Il ritiro della proposta FFE, il riconoscimento degli errori e l’annuncio di “possibili riforme della governance” non rispondono alla domanda su come siano state prese le decisioni in questione né sul perché il Consiglio FIFA non sia stato coinvolto nella fase appropriata», si legge nella lettera. La UEFA ha inoltre chiesto alla FIFA di motivare ogni eventuale rifiuto di consegnare i documenti. «Ogni rifiuto di divulgare informazioni o documenti dovrebbe essere giustificato singolarmente, con una spiegazione chiara delle ragioni specifiche alla base della decisione», prosegue il documento.
La UEFA ha poi sottolineato la validità delle decisioni: «Queste domande richiedono risposte ora. Non possono essere rinviate alla prossima riunione del Consiglio FIFA, né le future riforme della governance possono sostituire il controllo sulle decisioni già prese e la necessità di renderne conto».
Tali domande erano già state poste a Gianni Infantino nella riunione della scorsa settimana, ma non si era esposto a riguardo. Vista la mancata risposta di Infantino, la presidente della Football Association inglese, Debbie Hewitt, che è anche vicepresidente della FIFA, ha dichiarato: «Se non risponde a queste domande, non è idoneo a essere presidente della FIFA».
Tuttavia, la UEFA non ha specificato quali misure intenda adottare nel caso in cui la FIFA non rispetti la scadenza del 2 novembre e nonostante le critiche e le richieste di dimissioni, Infantino cercherà di ottenere il quarto mandato consecutivo alla guida dell’organizzazione. Le elezioni sono programmate il 18 Marzo a Rabat in Marocco.
I dubbi sul caso Balogun
La UEFA vuole chiarimenti sulla sospensione della squalifica di Folarin Balogun. Il calciatore era stato espulso e avrebbe dovuto saltare la partita successiva ma la decisone è stata in seguito revocata dalla Commissione disciplinare della FIFA in seguito alle richieste di Donald Trump.
Tra le domande poste dalla UEFA alla FIFA, l’organismo europeo ha chiesto: «Che cosa gli ha chiesto esattamente di fare e quale è stata la sua risposta? Il caso sarebbe stato riesaminato anche in assenza del suo intervento?».
La UEFA vuole inoltre conoscere le comunicazioni tra i vertici della FIFA e la Commissione disciplinare, oltre alle motivazioni scritte della decisione: «Dopo quella conversazione, il presidente o il segretario generale della FIFA hanno comunicato con qualcuno all’interno della FIFA, compresi membri dell’amministrazione o il presidente della Commissione disciplinare, in merito al caso Balogun? In caso affermativo, la FIFA può specificare con chi sono avvenute queste comunicazioni, quando e quale fosse il loro contenuto?».
Infine, la UEFA vuole sapere chi abbia deciso di affidare il caso a un solo membro della Commissione e quali circostanze eccezionali abbiano giustificato questa scelta.
I dubbi sul progetto della FIFA Forward Enterprise
La UEFA ha sollevato diverse questioni anche sul progetto FIFA Forward Enterprise (FFE), chiedendo chiarimenti sulla scelta di Thrive Capital come investitore principale e sull’assegnazione del Premio per la Pace FIFA a Donald Trump. In particolare, ha domandato: «Perché Thrive Capital è stata scelta come investitore principale, senza una procedura competitiva e in condizioni di stretta riservatezza, nonostante i suoi legami con la famiglia del destinatario del Premio per la Pace FIFA?».
L’organismo europeo ha inoltre contestato la necessità di cercare finanziamenti privati, ammettendo che la FIFA detiene le risorse necessarie per finanziare le federazioni. Il nuovo piano della FIFA infatti prevede una somma pari a 15 milioni di dollari (13,4 milioni di euro) aggiuntivi per ciascuna federazione affiliata nei prossimi quattro anni, da sommare ai 10 milioni di dollari (8,9 milioni di euro) già previsti dai finanziamenti esistenti. In totale, ogni federazione potrebbe quindi ricevere 25 milioni di dollari (22,3 milioni di euro) nel periodo 2027-2030.
«Perché un aumento così significativo dei finanziamenti alle federazioni è stato presentato in relazione a FFE e agli investimenti esterni, invece di essere finanziato direttamente con le risorse della FIFA?», ha chiesto la UEFA, chiedendo spiegazioni sul perché fosse necessario ricorrere a investitori privati.
La lettera si chiude con un’ulteriore richiesta di spiegazioni sulla strategia finanziaria della FIFA: «Considerata la solida situazione finanziaria della FIFA, perché è stato ritenuto necessario cercare investimenti da soggetti privati? Quali vantaggi finanziari o strategici avrebbe offerto un accordo di questo tipo rispetto al finanziamento diretto dello sviluppo del calcio attraverso le risorse della FIFA, soprattutto alla luce della successiva proposta della stessa FIFA di fare proprio questo, ma su scala molto più ampia?».