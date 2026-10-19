Lazio, si lavora con il Comune per mantenere la capienza del Flaminio a 45mila posti

Il progetto per lo stadio Flaminio va avanti con nuovi contatti tra la Lazio e il Comune di Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, nell’ultimo incontro risalente alla scorsa settimana, gli argomenti più discussi sono stati soprattutto riguardanti i parcheggi e la viabilità.
Dopo la fine della Conferenza dei Servizi preliminare, il prossimo passo verso il via libera per la nuova casa della società di Claudio Lotito è ottenere la dichiarazione di pubblico interesse. Il riconoscimento dell’interesse pubblico costituisce uno dei passaggi fondamentali dell’iter, poiché consente di procedere con le successive fasi autorizzative. Mancano ancora però i lavori sulle richieste arrivate dagli enti coinvolti, comprese quelle della Soprintendenza.
Il Comune di Roma aveva infatti chiesto una nuova versione del piano economico-finanziario (PEF). Tra i paletti imposti c’è la tutela delle caratteristiche architettoniche dell’impianto, che dovranno essere salvaguardate nel progetto di riqualificazione. Solo dopo aver ricevuto la nuova documentazione, il Campidoglio potrà proseguire con le valutazioni e decidere sull’eventuale dichiarazione di pubblico interesse.
Al momento però non sono state fissate scadenze precise. La Lazio vuole quindi prendersi il tempo necessario per trovare una soluzione che rispetti le richieste del Comune senza rinunciare alle esigenze del club. Tra queste c’è la capienza dello stadio: il presidente Claudio Lotito punta a mantenere almeno 45.000 posti.
L’obiettivo comune è definire tutti gli aspetti del progetto ed evitare problemi nelle prossime fasi. La riqualificazione dello stadio Flaminio si inserisce inoltre nel contesto degli Europei del 2032, torneo che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. La FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite. Tra le città che restano in corsa c’è anche Roma. La Capitale resta presente con due opzioni: lo stadio Olimpico e il progetto del nuovo impianto della Roma a Pietralata. Il Flaminio, invece, potrebbe rappresentare un ulteriore progetto di riqualificazione, ma non risulta tra le sedi indicate per EURO 2032.