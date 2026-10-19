Lazio, si lavora con il Comune per mantenere la capienza del Flaminio a 45mila posti

Il progetto per lo stadio Flaminio va avanti con nuovi contatti tra la Lazio e il Comune di Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, nell’ultimo incontro risalente alla scorsa settimana, gli argomenti più discussi sono stati soprattutto riguardanti i parcheggi e la viabilità.

Dopo la fine della Conferenza dei Servizi preliminare, il prossimo passo verso il via libera per la nuova casa della società di Claudio Lotito è ottenere la dichiarazione di pubblico interesse. Il riconoscimento dell’interesse pubblico costituisce uno dei passaggi fondamentali dell’iter, poiché consente di procedere con le successive fasi autorizzative. Mancano ancora però i lavori sulle richieste arrivate dagli enti coinvolti, comprese quelle della Soprintendenza.