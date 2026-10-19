Orsato cambia tutto: il referente degli arbitri De Marco non può parlare con i club

L’approccio all’utilizzo della tecnologia è cambiato nell’arco di poche settimane. Prima della sosta, con il metro arbitrale introdotto dal designatore Daniele Orsato , il VAR era stato utilizzato soltanto in rarissime occasioni. Nelle ultime due giornate, invece, la tendenza si è invertita e il criterio di valutazione sembra tutt’altro che omogeneo. Anche il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ne ha parlato apertamente: «Non si capisce più quale sia il metro e la cosa che fa più male è che non sai nemmeno a chi chiedere spiegazioni ».

Nella Serie A di questa stagione, il problema non è legato soltanto agli errori arbitrali , ma anche all’impossibilità di chiedere a qualcuno di risponderne. Come racconta Repubblica, la vicenda mette insieme un cambiamento in corsa nell’utilizzo del VAR e una figura professionale rimasta soltanto sulla carta: il referente arbitrale per i club, Andrea De Marco .

Il designatore avrebbe preferito Eugenio Abbattista , suo fedelissimo e uno di coloro che, in Procura, hanno accusato il predecessore Gianluca Rocchi nell’ambito dell’inchiesta che di recente è stata ufficialmente archiviata. Le società hanno però posto il veto sul suo nome, contestandogli di aver affidato a una trasmissione televisiva le proprie confessioni contro il sistema.

La persona designata è quello di Andrea De Marco , ex arbitro, che ha già ricevuto la prima mensilità di un contratto da 50mila euro all’anno . Il suo incarico, tuttavia, non può essere svolto, perché non è gradito a Orsato .

Quest’ultima considerazione mette in luce il punto centrale della questione. Il referente avrebbe dovuto svolgere una funzione di collegamento tra gli organi tecnici e le società , rappresentando il punto di riferimento per i dubbi sulle interpretazioni, le domande sul regolamento e le richieste di chiarimento relative agli episodi contestati. Perché questo incarico possa funzionare, è però indispensabile che i club ripongano fiducia nella persona scelta.

Il processo di selezione

La procedura di selezione si è trasformata in un lungo braccio di ferro. FIGC e Lega Serie A si sono reciprocamente attribuite la responsabilità della decisione, fino ad arrivare alla definizione di una rosa di tre candidati, Abbattista, Stefani e De Marco, sui quali i club avrebbero dovuto esprimere la propria preferenza. Undici società hanno scelto di astenersi, ritenendo che la decisione non spettasse a loro. Alla fine, è stato selezionato il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di consensi, ossia sette preferenze: De Marco.

La decisione non ha soddisfatto il designatore e il risultato è un contratto attivo a cui non corrisponde alcuna attività. In una stagione in cui l’utilizzo del VAR è cambiato sensibilmente, le società si ritrovano quindi senza un interlocutore a cui rivolgersi per ottenere spiegazioni sulle interpretazioni arbitrali.

Durante l’incontro di settembre con gli allenatori, Orsato aveva garantito: «Il Var non è spento». Non tutti i tecnici, però, sembrano convinti di questa affermazione. Prima ancora di affrontare la questione, rimane comunque da capire con chi discuterne.