Malagò: «Le sconfitte in Champions fanno riflettere, ma il calcio italiano vale di più»

«Sono sempre abbastanza diffidente nei confronti di dirigenti che esprimono giudizi spesso tranchant su come è l’aspetto tecnico. Quando quattro squadre di Champions perdono tutte, fa riflettere , ma non è solo per il punteggio del ranking . Non penso sia questa la fotografia del nostro calcio. Le squadre in Europa League e in Conference hanno fatto bene . Secondo me valiamo di più». Lo ha detto a margine di un evento.

Il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha commentato le recenti sconfitte in Champions League di Como , Inter , Roma e Napoli . Un record negativo storico per la Serie A che prima non aveva mai visto tutte le sue protagoniste in Champions uscire sconfitte nello stesso turno della competizione. Nonostante ciò, Malagò ha sottolineato che i risultati delle squadre italiane in Europa non rappresentano il valore del calcio italiano.

Malagò ha parlato anche delle sorprese di questa stagione in Serie A, citando Cagliari e Frosinone: «È il bello del calcio, forse eravamo non tanto abituati a questo tipo di sorprese. È il motivo per cui noi perdiamo con la Bosnia lo spareggio, poi andiamo in Francia e giochiamo almeno alla pari contro una squadra che sulla carta ha una rosa più importante della nostra. Negli ultimi anni l’Inter ha dimostrato di essere la più continua in questa alternanza, se ci sono altre squadre che sono inaspettatamente da vertice è una cosa positiva».

Infine, il commissario della FIGC ha commentato il percorso della Lazio di Gattuso, attualmente ai vertici della classifica: «Complimenti è dire poco. Si sta togliendo belle soddisfazioni dopo la parentesi non felice in Nazionale per via della mancata qualificazione», ha concluso.