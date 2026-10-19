Markus Krosche lascia l'Eintracht: Milan al lavoro per farlo diventare il nuovo Head of Football

Mentre il Milan conduceva in porto, non senza qualche patema d’animo, la vittoria contro l’Atalanta a San Siro, dalla Germania arrivava la notizia del divorzio fra l’Eintracht Francoforte e il proprio direttore sportivo Markus Krosche, dopo la richiesta inoltrata al Consiglio di sorveglianza del club tedesco dallo stesso dirigente. Riaprendo di fatto la pista che porta a Milano, sponda rossonera.
«Negli ultimi mesi mi sono dedicato intensamente a riflettere sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale – le parole di Krosche –. Dopo oltre cinque anni molto positivi, ma anche estremamente impegnativi, in questo grande club, da qualche tempo ho iniziato a sentire il bisogno di un cambiamento e che anche l’Eintracht potrebbe trarre beneficio da nuovi stimoli. Quando si arriva a questo punto, si rischia anche di perdere in parte quella capacità di incidere che è necessaria per svolgere un incarico così impegnativo. Ho parlato apertamente di questo con Mathias Beck. La mia personale ambizione, infatti, è quella di assumermi una responsabilità di questo tipo sempre con piena convinzione. Per questo ho chiesto a Mathias Beck di sollevarmi con effetto immediato dai miei incarichi. In questo modo, sia l’Eintracht sia io avremo tempo sufficiente per riorganizzarci in vista del futuro. Volevo avere questa chiarezza anche prima dell’assemblea dei soci, perché per me è importante salutare personalmente tutti in quell’occasione».
In estate il dirigente tedesco aveva trovato un accordo con Gerry Cardinale per diventare il nuovo Head of Football del Milan. Con il patron del club rossonero inoltre si era trovato un accordo anche per portare a Casa Milan un fedelissimo di Krosche come Timmo Hardung. Questa seconda parte, però, non dovrebbe concretizzarsi nemmeno se alla fine Krosche dovesse arrivare in rossonero, visto che Hardung viene visto dall’Eintracht come il successore naturale dell’ex Ds dei tedeschi.
In queste settimane, prima del comunicato della separazione, il nome di Krosche era iniziato a circolare nuovamente con forza in orbita Milan con Cardinale desideroso di completare quella rivoluzione sportiva del club iniziata la scorsa estate, ma che appunto non aveva visto l’inserimento di una figura prettamente di campo in grado di rappresentare il club rossonero in sede di mercato, per esempio. Inoltre, secondo più fonti, i contatti fra Krosche e il Milan non si sono mai interrotti in attesa di arrivare alla fumata bianca quando, e se, si troverà la giusta quadratura sui compiti e gli obiettivo che il Milan vuole dalla figura che ora sembra più che mai essere vicino a prendersi con qualche mese di ritardo dopo una estate rovente.