Markus Krosche lascia l'Eintracht: Milan al lavoro per farlo diventare il nuovo Head of Football

Mentre il Milan conduceva in porto, non senza qualche patema d’animo, la vittoria contro l’Atalanta a San Siro, dalla Germania arrivava la notizia del divorzio fra l’Eintracht Francoforte e il proprio direttore sportivo Markus Krosche, dopo la richiesta inoltrata al Consiglio di sorveglianza del club tedesco dallo stesso dirigente. Riaprendo di fatto la pista che porta a Milano, sponda rossonera.

«Negli ultimi mesi mi sono dedicato intensamente a riflettere sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale – le parole di Krosche –. Dopo oltre cinque anni molto positivi, ma anche estremamente impegnativi, in questo grande club, da qualche tempo ho iniziato a sentire il bisogno di un cambiamento e che anche l’Eintracht potrebbe trarre beneficio da nuovi stimoli. Quando si arriva a questo punto, si rischia anche di perdere in parte quella capacità di incidere che è necessaria per svolgere un incarico così impegnativo. Ho parlato apertamente di questo con Mathias Beck. La mia personale ambizione, infatti, è quella di assumermi una responsabilità di questo tipo sempre con piena convinzione. Per questo ho chiesto a Mathias Beck di sollevarmi con effetto immediato dai miei incarichi. In questo modo, sia l’Eintracht sia io avremo tempo sufficiente per riorganizzarci in vista del futuro. Volevo avere questa chiarezza anche prima dell’assemblea dei soci, perché per me è importante salutare personalmente tutti in quell’occasione».