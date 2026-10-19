Juventus ko in campo e in Borsa: la Lazio vince 3-0 e vola a Piazza Affari

Ieri, domenica 18 ottobre, alle 20.45, la partita Juventus-Lazio, valida per la settima giornata di Serie A, ha visto affrontarsi due squadre agli opposti. I padroni di casa, seppur reduci da una vittoria in Europa League che li posiziona in testa alla classifica, in Serie A faticano e sono attualmente in ottava posizione. I laziali, invece, cavalcano l’onda dell’entusiasmo: un solo pareggio e tutte vittorie consentono di essere in prima posizione, a pari punti con l’Inter campione d’Italia in carica. Il risultato ha confermato il trend: 3-0 per gli ospiti, con i tifosi bianconeri in protesta.

Per le uniche due società italiane quotate in Borsa, l’esito del match ha anche delle ripercussioni sui rispettivi titoli. Nell’apertura odierna la Juve ha registrato un calo del 2,6%, con una valutazione di 1,649. La capitalizzazione di mercato è 688.106.093 euro. Ricordiamo che il minimo dell’anno è stato 1,58, toccato il 30 settembre.