Italia-Francia a San Siro, già venduti 28mila biglietti per la sfida di Nations League

Cresce l’attesa per l’ultima gara casalinga degli Azzurri nel girone, in programma giovedì 12 novembre alle 20.45.

Di
Anna Botton
Onefootball
Stadi
italia
(Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Cresce l’entusiasmo a Milano per il ritorno della Nazionale e per una delle sfide che hanno fatto la storia del calcio europeo e mondiale. Sono già 28mila i biglietti emessi per Italia-Francia, ultimo incontro casalingo degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League.

I tagliandi per il match – in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano – possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito della biglietteria della FIGC, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

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Il 15 maggio del 1910 la prima storica partita della Nazionale si disputò proprio a Milano contro la Francia: all’Arena Civica finì 6-2 per gli Azzurri, che dieci anni più tardi (il 18 gennaio 1920) superarono 9-4 i Bleus ottenendo la vittoria più ampia tra tutti i match giocati nel capoluogo lombardo.

Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 – bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.

La Nazionale tornerà a giocare al Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell’ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League.

L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna.

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