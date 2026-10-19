Italia-Francia a San Siro, già venduti 28mila biglietti per la sfida di Nations League

Cresce l’entusiasmo a Milano per il ritorno della Nazionale e per una delle sfide che hanno fatto la storia del calcio europeo e mondiale. Sono già 28mila i biglietti emessi per Italia-Francia, ultimo incontro casalingo degli Azzurri nel girone di UEFA Nations League. I tagliandi per il match – in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano – possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito della biglietteria della FIGC, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

Il 15 maggio del 1910 la prima storica partita della Nazionale si disputò proprio a Milano contro la Francia: all’Arena Civica finì 6-2 per gli Azzurri, che dieci anni più tardi (il 18 gennaio 1920) superarono 9-4 i Bleus ottenendo la vittoria più ampia tra tutti i match giocati nel capoluogo lombardo. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 – bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.