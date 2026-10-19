La UEFA Champions League continua, martedì 20 ottobre, e tra le italiane sarà protagonista la Roma che affronterà il Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.
I giallorossi di Gian Piero Gasperini cercano di rialzarsi in questa campagna europea dopo aver pareggiato in casa contro il Real Madrid di José Mourinho quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano. Ma dove vedere Roma Slovan Bratislava in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.
Dove vedere Roma Slovan Bratislava in tv – La Champions League è su Sky
La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ai canali Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027.
Dove vedere Roma Slovan Bratislava in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Roma-Slovan Bratislava sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Roma Slovan Bratislava in tv e streaming gratis
Roma Slovan Bratislava non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
Roma Slovan Bratislava, tutte le info – Champions League 2026/27
- Data: martedì 20 ottobre 2026
- Orario: 21.00
- Stadio: Stadio Olimpico, Roma
- Diretta TV: Sky Sport (Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita