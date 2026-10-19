La UEFA Champions League continua, martedì 20 ottobre, e tra le italiane sarà protagonista la Roma che affronterà il Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

I giallorossi di Gian Piero Gasperini cercano di rialzarsi in questa campagna europea dopo aver pareggiato in casa contro il Real Madrid di José Mourinho quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano. Ma dove vedere Roma Slovan Bratislava in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.